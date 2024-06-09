“ماسنجر” يفتح أبوابه للجميع.. ميزة جديدة تُتيح مشاركة المحادثات مع أي شخص

تُعدّ “المجتمعات” بمثابة مجموعات دردشة مفتوحة للجميع، تهدف إلى ربط الأشخاص ذوي الاهتمامات المشتركة، مثل سكان منطقة معينة أو طلاب مدرسة محددة أو رواد حدث معين.

وتأتي هذه الميزة الجديدة بعد نجاح تجربة مشابهة تم طرحها في عام 2022 لمسؤولي مجموعات فيسبوك، حيث سمح لهم بإنشاء غرف دردشة لأعضاء مجموعاتهم.

وتُشير ميتا إلى أن “المجتمعات Communities ” لا تزال قيد التطوير ولم يتم طرحها لجميع المستخدمين بعد. كما تُشدد الشركة على ضرورة إدراك المستخدمين لمستوى الخصوصية المختلف في “المجتمعات” مقارنة بالمحادثات الفردية التقليدية.

مميزات المجتمعات في ماسنجر

وتمثل ميزة “المجتمعات Communities ” خطوة جديدة من ميتا لتعزيز قدرات المراسلة في تطبيقاتها، حيث تهدف إلى مواكبة التطورات في هذا المجال، خاصة مع ازدياد شعبية تطبيقات مثل واتساب وديسكورد التي تقدم ميزات مشابهة.

ففي عام 2022، أضاف واتساب ميزة “المجتمعات” التي تسمح للمسؤولين بالتواصل مع آلاف الأشخاص في وقت واحد، بينما قدمت إنستغرام ميزة “القنوات” لإرسال التحديثات الجماعية للمتابعين.

تُعتبر المراسلة الفورية عنصرًا أساسيًا في منصات ميتا، بما في ذلك إنستغرام. فقد أكد رئيس إنستغرام، آدم موسيري، على دورها الكبير في نمو المنصة، مشيرًا إلى أن الشباب بشكل خاص يقضون وقتًا طويلاً في تبادل الرسائل.

وحرصًا على تعزيز تجربة المراسلة، أضافت إنستغرام العام الماضي ميزة “القنوات”. تتيح هذه الميزة، المستوحاة من تطبيقي تليغرام وواتساب، للمستخدمين إنشاء قنوات خاصة بهم لمشاركة التحديثات والإعلانات مع متابعيهم.