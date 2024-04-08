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ماسك يستغل إكس لأغراض إجرامية

إكس مهددة باقفال مكاتبها في البرازيل وفقًا لما صرح به الملياردير الأميركي إيلون ماسك المتهم باستغلال المنصة لأغراض إجرامية

فريق التحرير by فريق التحرير
إيلون ماسك

أمر القاضي ألكسندر دي مورايس، أحد قضاة المحكمة العليا البرازيلية، بفتح تحقيق ضد إيلون ماسك، مالك منصة إكس، بتهمة “استغلال منصة إكس لأغراض إجرامية”.

جاء هذا القرار بعد سلسلة من الهجمات التي شنّها ماسك على القاضي، واتهمه فيها بـ”خيانة الدستور” و”الوقاحة” و”التكرار”.

وكان ماسك قد علق على قرارات المحكمة العليا بحظر حسابات مشبوهة على إكس، قائلاً إنه “من المحتمل أن نخسر كلّ مداخيلنا في البرازيل وأن نضطر لإغلاق مكاتبنا هناك. لكنّ المبادئ أهمّ من الربح”.

وأشار القاضي في مذكرته إلى أنّ “شبكات التواصل الاجتماعي ليست مناطق خارجة عن القانون!”، محذّرًا منصة إكس من مغبة عصيان أيّ أمر قضائي، بما في ذلك إعادة تفعيل أيّ حساب أصدرت المحكمة العليا أمرًا بحظره، وذلك تحت طائلة تغريمها 100 ألف ريال برازيلي (حوالي 18300 يورو) عن كل حساب يعاد تفعيله.

يُعدّ هذا القرار تطورًا هامًا في الصراع بين إيلون ماسك والسلطات البرازيلية، ويبقى ترقّب نتائج التحقيق وما قد ينتج عنه من تداعيات على منصة إكس في البرازيل.

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