اقتصادية أبوظبي.. مخالفات تصل إلى 10 آلاف درهم لمؤثري مواقع التواصل غير المرخصين

ألزمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص لمزاولة نشاطات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.

ضرورة حصول المؤثرين على ترخيص

وأكدت الدائرة على ضرورة حصول جميع مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية لمزاولة أي نشاطات إعلانية أو ترويجية عبر المنصات الإلكترونية.

حصول المنشآت على تصريح

وشددت الدائرة على ضرورة حصول المنشآت الاقتصادية على تصريح من الدائرة قبل القيام بأي حملات إعلانية “دعائية أو ترويجية أو تسويقية”.

التأكد من صحة الترخيص

وأوضحت الدائرة أنه يتوجب على المنشآت التأكد من وجود ترخيص ساري المفعول صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية لدى أي مؤثر تتعاقد معه.

مخالفات صارمة لمؤثري مواقع التواصل

وأكدت الدائرة من أن عدم الامتثال لهذه الضوابط سيعرض المخالفين لعقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المنشأة المخالفة.