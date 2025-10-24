لماذا يتفاخر سعوديون بالعزوبية في مواقع التواصل الاجتماعي؟

سلط تقرير صحافي الضوء على ظاهرة اجتماعية جديدة تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وهي “التفاخر بالعزوبية” خاصة بين الأفراد الأكثر تعليماً واستقلالية ولا يعكس هذا التوجه بالضرورة رفضاً للزواج بل يعبر عن رؤية مفادها أن السعادة والاستقرار يمكن تحقيقهما عبر الاستقلالية والتركيز على الذات وليس فقط عبر الزواج والإنجاب.

وذكر تقرير صحيفة “الوطن” السعودية أمس الخميس أن هذه الظاهرة، التي تزامنت مع نقاشات مجتمعية حول ارتفاع نسب العنوسة وقلة الإنجاب، أثارت جدلاً واسعاً. فبينما يرى المؤيدون لـ “ثقافة العازب” أنها خيار شخصي وحق طبيعي يركز على النمو الفردي، تستنكرها فئة مجتمعية كبيرة وتعتبرها خروجاً عن القيم وتهديداً لأساس الأسرة، مؤكدة أن الزواج يوفر أماناً نفسياً واجتماعياً لا غنى عنه.

وتُعرف ما يُطلق عليه ثقافة السينغل (Single) أنها أسلوب حياة يركّز على الاستقلال الشخصي، والنمو الذاتي، وبناء شبكات دعم اجتماعي بعيداً عن الالتزام الزوجي التقليدي.

على صعيد المتغيرات الاجتماعية، يشير التقرير إلى أن التوجه نحو العزوبية لا يشكّل فقط حالة فردية، بل قد يشير إلى تحوّل مجتمعي حركة يرى فيها الجيل الجديد رغبة في إعادة تعريف العلاقة بين الفرد والمجتمع، واختيار نمط حياة يختلف عن الموروث.

ومع ذلك، يواجه هذا التوجه رفضاً من شريحة واسعة في المجتمع ترى أن الزواج يشكّل ركيزة أساسية لبناء الأسرة ومصدر استقرار نفسي واجتماعي، بينما يُعتبر دعم العزوبية خروجاً على القيم والتقاليد.

آراء المتخصصين

يُستشهد في التقرير بـ ناصر الراشد، المستشار الأسري، الذي يسترجع نتائج دراسات تربط الزواج بمعدلات أعلى من السعادة، ويشير إلى أنّ من بين أسباب عزوف بعض الأفراد عن الزواج: ارتفاع التكاليف، أطول فترة دراسة لدى المرأة، وتفضيل المستقبل المهني.

ويقول علي العباد الاستشاري الاجتماعي إن من يروّجون للعزوبية قد يكونون في بعض الحالات يعبرون عن “إعادة تقييم” نفسي تحويل العجز أو الخوف من العلاقة إلى “فضيلة”. ويفرّق بين من اختار العزوبية بوعي وحريّة وبين من اعتبرها مخرجاً دفاعياً.

تحديات الواقع

من أبرز العقبات المثارة غلاء المعيشة، وارتفاع نسب الطلاق، وضعف الثقة في العلاقات الزوجية، وصورة مثالية مروجة إعلامياً وغير واقعية للحب والزواج، ما دفع البعض إلى تفضيل العزوبية على المضايقة أو التجربة الفاشلة.

توصيات

يطرح التقرير أن المجتمع أمام مفترق: هل سيتعامل مع هذه الظاهرة كخيار فردي مشروَع يحتاج إلى نقاش متفهم، أم سيُنظر إليها كتجاهل لقيم الزواج والأسرة؟ ويؤكد الخبراء أن الحل ليس في رفض العزوبية أو التقليل منها، بل في إعادة النظر في معنى الزواج ذاته كميثاق ومشروع مشترك للنمو والاستقرار، لا مجرد مظاهرة أو عبء.

نشاط السعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي

تُظهر الإحصائيات لعامي 2024 و2025 أن المملكة العربية السعودية تتمتع بواحد من أعلى معدلات انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، حيث بلغ عدد المستخدمين نحو 34.1 مليون مستخدم في بداية العام 2025، وهو ما يعادل 99.6% من إجمالي السكان.

ويقضي المستخدمون وقتاً طويلاً على هذه المنصات، إذ يمضي 48.6% من مستخدمي الإنترنت 7 ساعات أو أكثر يومياً. وتتصدر تطبيقات التراسل والمحتوى المرئي المشهد؛ فيأتي “واتساب” في المقدمة بنسبة استخدام 92.2%، يليه “يوتيوب” 79.9%، و”سناب شات” 79%، ثم “تيك توك” 74.6%، الذي يتميز بأعلى معدل انتشار في السعودية عالمياً، ويقضي عليه المستخدم السعودي 34 ساعة شهرياً في المتوسط.

الخطاب حول الزواج في مواقع التواصل، بحسب التقرير

‏- تشويه الزواج عبر النكت والمبالغات.

‏- الترويج للمثالية أو الكراهية.

‏- الخلط بين التجارب الفردية والحقيقة الكونية.

‏- تغييب الغايات الكبرى وتضخم التفاصيل الصغيرة.

إحصائيات سعودية حول الطلاق والزواج لعام 2024، بحسب التقرير

350 ألف مطلقة

32 % نسبة النساء اللاتي لم يسبق لهن الزواج

62 % نسبة المتزوجات

6 % نسبة المطلقات

2 % نسبة الأرامل

66 % نسبة الشباب والشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة حتى سن 35 سنة.

75 % نسبة الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج.