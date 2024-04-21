فريق التحرير by فريق التحرير

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فيسبوك الأكثر خطرًا.. تحذير من ازدياد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت

عدد حالات الاحتيال على منصات التجارة الإلكترونية في سنغافورة قد ارتفع إلى حوالي 10 آلاف حالة في عام 2023

فريق التحرير by فريق التحرير

حذرت وزارة الشؤون الداخلية في سنغافورة من ازدياد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، حيث تضاعفت حالات الاحتيال على منصات التجارة الإلكترونية، خاصة منصة فيسبوك.

وأظهر تقرير رسمي صادر عن الوزارة أن عدد حالات الاحتيال على منصات التجارة الإلكترونية في سنغافورة قد ارتفع إلى حوالي 10 آلاف حالة في عام 2023، مقارنة بحوالي 4700 حالة في عام 2022.

وحصلت منصة فيسبوك ماركت بليس على أقل درجة على مؤشر مكافحة جرائم الاحتيال الذي يضم 6 منصات تجارة إلكترونية تعمل في سنغافورة، حيث ارتفع عدد عمليات الاحتيال التي تم رصدها على المنصة إلى 4500 عملية في عام 2023، مقارنة بـ 1138 عملية في عام 2022.

فيسبوك

وحصلت منصات أمازون وكول ولازادا وشوبي على 4 نقاط في تصنيف سنغافورة لمنصات التجارة الإلكترونية، في حين حصلت منصة كاروسيل على تقييم 2 نقطة فقط، وجاءت فيسبوك في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وأوضحت الوزارة أن جرائم الاحتيال على منصات التسوق الإلكتروني، تتمثل بشكل عام في بيع سلع وخدمات عبر الإنترنت دون تسليمها للعملاء بعد حصول البائعين على أموالهم”.

وأشارت الوزارة إلى أن أهم حماية يمكن توفيرها للمستهلك على الإنترنت هي احتفاظ منصة التجارة الإلكترونية بحساب موثق للبائع بحيث يمكن الوصول إليه في حال قيامه بأي احتيال، حيث “يستخدم المحتالون في أغلب الأحيان حسابات غير موثقة لعرض سلعهم وخدماتهم”.

وفي وقت سابق من عام 2024، ووجهت الوزارة انتقادًا لشركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك لرفضها توثيق الحسابات باستخدام بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة، “مما يسهل على المحتالين ممارسة نشاطهم”.

وكانت دراسة أجراها بنك تي.إس.بي البريطاني، نشرت في يناير الماضي، قد أشارت إلى أن إعلانا من كل 3 إعلانات على منصة فيسبوك ماركت بليس يمكن أن يكون احتيالا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...