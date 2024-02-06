رحلة فيسبوك.. 20 عاما من المشاركة الاجتماعية والنجاح المالي المثير

منذ 20 عاما، كشف مارك زوكربيرغ، وهو طالب في السنة الثانية بجامعة هارفارد، مع زملائه في الغرفة، عن موقع فيسبوك أمام زملائهم في الدفعة.

كانت رحلة كل من زوكربيرغ، وفيسبوك، بمثابة رحلة مليئة بالصعود والهبوط، إلى جانب النجاح المالي المثير للإعجاب.

اتهام زوكربيرغ بسرقة الفكرة

بدأ الجدل الأول في هذه الرحلة عندما اتهم مؤسسو شركة ConnectU، وهي شركة ناشئة أسسها طلاب جامعة هارفارد، زوكربيرغ بسرقة فكرتهم وتقديمها على أنها فكرته، مما اضطره إلى الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي.

دعونا نلقي نظرة على الجدول الزمني لأكبر لحظات فيسبوك خلال العشرين عامًا الماضية.

2004.. اتهام بالسرقة

قامت شركة ConnectU، وهي شركة ناشئة أسسها طلاب جامعة هارفارد كاميرون وتايلر وينكلفوس وديفيا ناريندرا، برفع دعوى قضائية ضد موقع فيسبوك لخرق العقد في عام 2004.

وزعم مؤسسو ConnectU أن زوكربيرغ سرق فكرتهم وقدمها على أنها فكرته، وفقا لادعاءاتهم، فقد انتهك العقد الشفهي الذي أبرمه لتطوير شبكة اجتماعية لطلاب جامعة هارفارد والتي كانت تسمى HarvardConnection في ذلك الوقت.

تواصل مؤسسو HarvardConnection مع زوكربيرغ للمساعدة في بناء الموقع، لكنهم لم يكونوا على علم بحقيقة أنه كان يبني في نفس الوقت فيسبوك بناء على نفس الفكرة.

2006.. فيسبوك مجرد دليل للملفات الشخصية

في وقت سابق، كان عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، مجرد دليل للملفات الشخصية للأشخاص. وأدى إطلاق خدمة News Feed في سبتمبر/أيلول 2006 إلى تغيير الأمور ولم ينظر زوكربيرغ إلى الوراء أبدا.

كان المستخدمون غاضبين من ظهور أفعالهم لجميع أصدقائهم، قال المستخدمون إنه أصبح من المستحيل تقريبا الاحتفاظ بمعلوماتهم لأنفسهم. ودافع فيسبوك عن ذلك في البداية بالقول إن معلومات المستخدمين تتم مشاركتها مع أصدقائهم.

انتزع موجز الأخبار السيطرة من الناشرين، ووضعها في أيدي خوارزميات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الجبارة، ومع ذلك، اعتذر زوكربيرج لاحقا وقال: “لقد أفسدنا هذا الأمر حقا”.

2007.. إعلانات فيسبوك

أطلق زوكربيرغ إعلانات، وصفحات فيسبوك للعلامات التجارية في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

وبدلا من تقديم المعلنين لجمهور عام مثل الإعلانات التلفزيونية والمطبوعة، منحهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي طريقة للعثور على الأشخاص الذين يريدون الوصول إليهم بالضبط باستخدام جميع البيانات التي كانت لدى منصة التواصل الاجتماعي، التي تم جمعها عن المستخدمين مع مرور الوقت.

وأطلق عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا منتجا آخر يسمى Beacon، ومن خلاله، شاركت الشركات المعلومات مع فيسبوك حول ما كان يشتريه عملائها.

ويقوم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ذلك ببث تلك المعلومات إلى أصدقاء أصدقاء المستخدمين.

ثم قام فيسبوك في نهاية المطاف بتسوية دعوى قضائية جماعية بشأن Beacon، وأغلق المنتج بالكامل في عام 2009.

2009.. زر “أعجبني”

أنشأت الشركة عملة للإنترنت في عام 2009 عندما قدمت زر الإعجاب، لقد أدى زر “أعجبني” إلى تغذية رغبة البشر المستمرة في التحقق من صحتها من خلال تحويل كل مشاركة إلى مسابقة شعبية، كما أصبح بمثابة اختبار استطلاع غير رسمي للسياسيين.

ولم يكن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، هو الشركة الأولى التي تفعل ذلك، ولكن بسبب حجمها، أصبحت علامة الإبهام الزرقاء منتشرة في كل مكان.

2011.. الالتزام بممارسات الخصوصية

بعد أن أنهت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقا في “ممارسات الخصوصية الخادعة في فيسبوك”، وقعت الشركة مرسوم موافقة في عام 2011.

ومن بين أمور أخرى، وعدت الشركة بعدم تحريف إعدادات الخصوصية والأمان للمستخدمين والحصول على الموافقة قبل إجراء تغييرات على تلك الإعدادات.

ومع ذلك، كشفت شركة استشارات سياسية تدعى Cambridge Analytica في عام 2018 أنه حتى منتصف عام 2015، كان فيسبوك لا يزال يمنح المطورين إمكانية الوصول إلى بيانات أصدقاء المستخدمين دون موافقتهم الصريحة، وهو ما ينتهك المرسوم.

2012.. تطبيق الهاتف المحمول

حول فيسبوك تركيزه من العمليات على أجهزة الكمبيوتر إلى الهواتف الذكية. ضاعفت الشركة من الإعلانات على الهاتف المحمول لضمان بقائها.

بدءا من عام 2012، وضع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، إعلانات دعائية في موجز الأخبار نفسه. وفي نفس العام، أطلقت أيضا الجماهير المخصصة، والتي سمحت للمعلنين باستهداف المستخدمين بشكل أكثر دقة.

كان عمر أنستغرام أقل من عامين عندما استحوذ عليه زوكربيرغ في عام 2012 بسعر مليار دولار، وقامت الشركة أيضا بدمج بعض ميزات Instagram الأكثر شيوعا، بما في ذلك القصص ومرشحات الصور، في تطبيق فيسبوك الرئيسي.

2015.. واجهة Graph API

في عام 2014، كشف فيسبوك، أن واجهة Graph API الخاصة به لن تسمح للمطورين باسترداد بيانات أصدقاء المستخدمين، ثم أوقفت هذه الوظيفة لاحقا في أبريل/نيسان 2015.

أثار هذا القرار انتقادات من مطوري التطبيقات الذين أكدوا اعتمادهم على الوصول المقيد الآن إلى البيانات.

2018.. فيسبوك وتجارة البيانات

في مارس/أذار 2018، تم الكشف عن إدراك عالمي فيما يتعلق بتجارة البيانات واسعة النطاق، مما سلط الضوء على الدور المحوري لفيسبوك كمساهم رئيسي.

تم إطلاق ناقوس الخطر عندما كشفت التقارير الأولية أن شركة كامبريدج أناليتيكا، مستشارة الحملة الرئاسية لدونالد ترامب، قامت خلسة بجمع بيانات الملايين من مستخدمي فيسبوك الأمريكيين.

أصبح هذا ممكنا بفضل سياسات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، المتساهلة بشأن مشاركة بيانات المستخدم مع المطورين، وهي سياسة عدلها عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2015.

وعلى الرغم من تغيير السياسة، وجد معظم الأمريكيين أنفسهم عاجزين عن استرداد بياناتهم من كيانات مثل كامبريدج أناليتيكا التي استحوذت بالفعل على بياناتهم.

2021.. تغيير اسم فيسبوك لـ ميتا

في عام 2021، كشف مارك زوكربيرغ أن اسم شركة فيسبوك سيخضع للتحول إلى “Meta“، كجزء من جهد إعادة تسمية العلامة التجارية وسط تدقيق مكثف لمنصاته المتنوعة بعد الكشف عن مئات الوثائق الداخلية من قبل أحد المبلغين عن المخالفات.

2022.. اتهام جديد ببيع البيانات

في مارس/آذار 2022، رفع المدعي العام بواشنطن العاصمة كارل راسين دعوى قضائية ضد شركة ميتا، متهما الشركة بخداع الجمهور فيما يتعلق بإدارتها للخصوصية والبيانات الشخصية، لا سيما فيما يتعلق بفضيحة كامبريدج أناليتيكا.