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ثورة في عالم الفيديوهات القصيرة.. يوتيوب تكشف عن مميزات الجديدة

أوضحت مدير المنتجات في يوتيوب، يوهانا فوليش، إضافة 5 مميزات جديدة إلى يوتيوب شورتس.

فريق التحرير by فريق التحرير
يوتيوب

أعلنت منصة يوتيوب التي تملكها شركة جوجل عن إضافة خصائص جديدة إلى منصة الفيديوهات القصيرة “يوتيوب شورتس” بهدف تعزيز جاذبيتها للمستخدمين وجذب المزيد منهم.

وفي هذا السياق، أوضحت مدير المنتجات في يوتيوب، يوهانا فوليش، إضافة 5 مميزات جديدة إلى يوتيوب شورتس YouTube Shorts، مشيرة إلى أنها ستساعد منشئ المحتوى على انتاج مقاطع فيديوهات قصيرة، وبثها على الخدمة

الفيديوهات القصيرة

وأضافت فوليش، أن هذا بالإضافة إلى أدوات إلهام صناع المحتوى، مثل ملصق “أضف فيديوهاتك” الذي يشجع على مشاركة المحتوى في فيديوهات الآخرين.

وتابعت أن 2 من بين هذه الخصائص الجديدة، تركزان على الطريقة التي يريد المستخدم أن يقدم بها الصوت في الفيديو، فعلى سبيل المثال تتيح المنصة للمستخدمين توليد العبارات النصية التوضيحية للفيديو آليًا مع إمكانية تحريرها وضبطها، واختيار أحد أربعة أصوات لقراءة النص.

وإلى جانب خاصية “أضف فيديوهاتك” يمكن لمنتجي المحتوى الوصول إلى مجموعتين من المؤثرات الشهيرة في إصدار الذكرى الـ 15 للعبة كاسحة الألغام.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من مؤثرات لعبة كاسحة الألغام الشهيرة لإضافة لمسة إبداعية على فيديوهاتهم القصيرة، وتتيح الأدوات الجديدة للمستخدمين الاستفادة من مجموعة الفيديوهات الشهيرة والكبيرة الموجودة على منصة يوتيوب بالفعل في إنتاج الفيديوهات القصيرة.

70 مليار مشاهدة لـ الفيديوهات القصيرة..

وأشارت مديرة المنتجات في يوتيوب، إلى أن خدمة يوتيوب شورتس تسجل حوالي 70 مليار مشاهدة يوميا، وهو نفس الرقم الذي سجلته منصة يوتيوب الأم في سبتمبر الماضي.

كما أوضحت أن يوتيوب تدرس السماح بعرض فيديوهات تتجاوز مدتها 60 ثانية على خدمة شورتس.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...