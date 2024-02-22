غوغل ثاني شركة تشتري محتوى منصة ريديت بـ60 مليون دولار لتدريب الذكاء الاصطناعي

فيما تعاقدت الأسبوع الماضي الشبكة الاجتماعية ريديت Reddit لبيع المحتوى لشركة ذكاء اصطناعي لقاء 60 مليون دولار، قبل الاكتتاب العام للشبكة، كشفت رويترز أن غوغل أبرم صفقة مماثلة مع ريديت التي وافقت بالصفقة على بيع محتواها مقابل 60 مليون دولار أيضا، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لعملاق محركات البحث غوغل، حسبما ذكر ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر.

وتبلغ قيمة العقد مع شركة غوغل المملوكة لشركة ألفابت حوالي 60 مليون دولار سنويًا، وفقًا لأحد المصادر، وهي ذات قيمة الصفقة السابقة مع شركة لم يتم الكشف عنها بعد تعاقدها مع ريديت.

وتؤكد الصفقة كيف تسعى منصة ريديت، التي تستعد لطرح أولي في سوق الأوراق المالية، إلى تحقيق إيرادات جديدة وسط منافسة شرسة على أموال الإعلانات من أمثال تيك توك ومنصات ميتا، ولم يُسمح للمصادر بالتحدث إلى وسائل الإعلام وطلبت عدم الكشف عن هويتها. ورفض ريديت وغوغل التعليق.

وكانت بلومبرغ قد أبلغت سابقًا عن صفقة محتوى ريديت دون ذكر اسم الشركة التي اشترت محتوى الشبكة.

في العام الماضي، قالت ريديت إنها ستفرض رسومًا على الشركات مقابل الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) – وهي الوسيلة التي توزع من خلالها محتواها.

تعد الاتفاقية مع غوغل أول صفقة يتم الإعلان عنها مع شركة كبيرة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

أول طرح أولي لشركة تواصل اجتماعي كبرى

تستعد شركة ريديت، ومقرها سان فرانسيسكو، والتي كانت تتطلع إلى تعويم الأسهم لأكثر من ثلاث سنوات، لتقديم طلب الاكتتاب العام الأولي هذا الأسبوع، والذي سيقدم تفاصيل بياناتها المالية لأول مرة للمستثمرين المحتملين في الاكتتاب العام.

ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة إن التسجيل قد يكون متاحًا يوم الخميس. وذكرت رويترز سابقًا أن الشركة، التي بلغت قيمتها حوالي 10 مليارات دولار في جولة تمويل في عام 2021، تسعى لبيع حوالي 10٪ من أسهمها في الطرح.

سيكون إطلاق ريديت الأولي في لسوق الأوراق المالية بمثابة أول طرح عام أولي لشركة كبرى لوسائل التواصل الاجتماعي منذ طرحت باينترست أسهمها في عام 2019. كان شركات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي مشغولة بإبرام صفقات مع مالكي المحتوى في الأشهر الأخيرة، بهدف تنويع بيانات التدريب الخاصة بهم بما يتجاوز المعلومات الكبيرة المتاحة مباشرة على الإنترنت. وتعد هذه الممارسة إشكالية قد تتسبب بمشاكل حقوق الطبع والنشر المحتملة حيث زعم العديد من منشئي المحتوى أن المحتوى الخاص بهم تم استخدامه دون إذن في تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل الصور والفيديو والتعليقات والآراء وغيرها.

يذكر أن شبكة ريديت تأسست في عام 2005 على يد مطور الويب ستيف هوفمان و الناشط الشهير والمبرمج آرون شوارتز ورجل الأعمال ألكسيس أوهانيان، وتشتهر بمجموعات المناقشة المتخصصة المتعددة، والتي يضم بعضها عشرات الملايين من الأعضاء.