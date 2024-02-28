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طيران الإمارات تحذر من عملية احتيال تنشط حاليا بانتحال اسمها ومكافآت نقدية وهمية

فريق التحرير by فريق التحرير

تحذر طيران الإمارات في دبي الجمهور من عمليات الاحتيال جارية بمزاعم باسمها حول المكافآت النقدية، وذلك في بيان أصدرته مجموعة طيران الإمارات، ردا على انتشار الرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وأكد متحدث باسم طيران الإمارات لأريبيان بزنس أن طيران الإمارات على علم بوجود رسائل متداولة بخصوص هدايا من مكافآت نقدية، وهي غير صادرة رسميًا من طيران الإمارات التي تنصح الجمهور بتوخي الحذر.

ويأتي بيان طيران الإمارات ردا على انتشار الرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وأضافت شركة الطيران أن هذه الرسائل غير صحيحة ولم تصدر من قبل شركة الطيران.

كما نصحت طيران الإمارات الجمهور بضرورة توخي الحذر والنظر إلى جميع الإعلانات والاتصالات الرسمية للشركة التي يتم مشاركتها حصريًا عبر قنواتها الرسمية.

يذكر أن شركة طيران الإمارات ليست أول جهة معروفة في دبي يستغل اسمها في عمليات مثل هذه للاحتيال. وسبق أن نشر موقع أريبيان بزنس عن انتشار رسالة نصية قصيرة احتيالية في دبي، تنتحل جهة رسميا وتدعي أنها من بريد الإمارات وتحاول خداع المستلمين للضغط على رابط مشبوه.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت شرطة دبي أيضًا عن سلسلة من حالات الاحتيال حيث تظاهر المحتالون بأنهم أعضاء أو أقسام في قوة الشرطة. وغالبًا ما يستغل المحتالون الشركات والجهات المعروفة لخداع الأفراد الجمهور. وتنصح طيران الإمارات أيضًا الأفراد بالإبلاغ عن رسالة بريد إلكتروني مشبوهة تدعي أنها من شركة الطيران عن طريق إرسال بريد إلكتروني على العنوان Abuse@emirates.com.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...