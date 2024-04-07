طلاق الممثل ساشا كوهين بعد نشر مذكرات ممثلة استرالية تتهمه فيها بالإساءة

عبر حسابات على الشبكات الاجتماعية أعلن الممثل العالمى ساشا بارون كوهين الذي اشتهر بشخصيات مثل بورات وعلي جي، والممثلة الاسترالية أيلا فيشر، طلاقهما بعد ما يقرب من 14 عامًا من الزواج وأكثر من 20 عامًا معًا، وتزامن اعلان الطلاق مع نشر الممثلة الكوميدية الأسترالية ريبل ويلسون لمذكراتها التي تتهم فيها ساشا بالإساءة والتحرش خلال التصوير معا في أحد الأفلام، وشاركت ريبل في أفلام ناجحة مثل “برايدزميدز” و”بيتش برفيكت” لكنها تروي في مذكراتها معاناتها من الأزمة النفسية التي تسبب بها ساشا، وتزعم أنه طلب منها التعري رغم شروط التعاقد التي لم تورد ذلك فضلا عن تصرفاته اعتبرتها تحرشا فظا بها خلال تصوير فيلم The Brothers Grimsby بحسب مجلة بيبول.

وأشارت المجلة أن مذكرات الممثلة التي صدرت بعنوان ريبل رايزين Rebel Rising، كانت وراء إعلان أيلا عن انفصالها عن ساشا بارون لحمية اسمها من الفضيحة، وكتبت ريبيل ويلسون عن تجربتها في العمل مع ساشا بارون كوهين – والعناوين الرئيسية حول مزاعمها المتعلقة بكيفية معاملته لها في موقع التصوير، والتي نفاها نجم بورات بشدة، قد أشعلت الجدل بالفعل. كتبت ويلسون أنها “لا تهدف إلى إلغاء أي شخص” ولكنها تشارك تجربتها لمساعدة النساء الأخريات على الشعور بالقدرة على التحدث.

يذكر أن أيلا فيشر هي ممثلة استرالية وصديقة ريبل وشاركتها بضعة أدوار في أفلام عديدة، ولدت لأبوين اسكتلنديين في سلطنة عمان، وانتقلت إلى أستراليا في سن السادسة اعتقنت اليهودية لتتمكن من الزواج من ساشا بعد تعارفهما سنة 2001.

أما ساشا بارون كوهين فقد نفى هذه الاتهامات، وكان ساشا قد اشتهر بعد أن قدم دور شخصية بورات الهزلية التي سخرت من شعب الكازاخ. واشتهر بدور بورات وهو صحفي تلفزيوني يرتكب حماقات في كل حركة أو كلمة ينطقها. وكان الفيلم قد أثار غضب كازخستان نظرا للطريقة التي صورت فيها كدولة متخلفة فكريا وحضاريا، وجرى منع الفيلم في البلاد بسبب عبارات مسيئة.