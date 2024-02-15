نيويورك تقاضي شركات التواصل الاجتماعي.. أكبر خطر على الشباب

رفعت مدينة نيويورك دعوى قضائية ضد تيك توك وميتا وسناب شات ويوتيوب لمحاسبة الشركات “لتسببها في أزمة الصحة العقلية للشباب على مستوى البلاد”.

الدعوى المرفوعة في المحكمة العليا في كاليفورنيا من قبل مدينة نيويورك ووزارة التعليم في نيويورك وشركة الصحة والمستشفيات في مدينة نيويورك، تزعم أن الشركات تتلاعب عمدا بالمستخدمين الأصغر سنا وتسبب لهم الإدمان، وتبقيهم على منصاتها.

تتضمن الدعوى 3 تهم وفقًا لقوانين ولاية نيويورك: الإهمال والإهمال الجسيم والإزعاج العام.

ويسعى المدعون إلى إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين، لتغيير سلوك الشركة، والحصول على تعويضات مالية.

وتزعم الدعوى أن مثل هذا السلوك كان بمثابة عبئا ماليا وأزمة على المدينة. مما يؤثر على المدارس والمستشفيات والمجتمعات الأخرى.

في مؤتمر صحفي، قال عمدة نيويورك إريك آدامز، إن المراهقين في المدينة الذين يعانون من اليأس باستمرار، ملتصقين بهواتفهم وأداءهم سيئ في المدرسة، ويفتقرون إلى المهارات الاجتماعية نتيجة لإدمان وسائل التواصل الاجتماعي.

قال آدامز في بيان: “مدينتنا مبنية على الابتكار والتكنولوجيا، لكن العديد من منصات التواصل الاجتماعي تؤدي في نهاية المطاف إلى تعريض الصحة العقلية لأطفالنا للخطر، وتعزيز الإدمان، وتشجيع السلوك غير الآمن”.

وأضاف: “نتخذ إجراءات جريئة نيابة عن الملايين من سكان نيويورك لمحاسبة هذه الشركات عن دورها في هذه الأزمة، ونحن نبني على عملنا لمعالجة هذا الخطر على الصحة العامة.”

كثرة الدعاوى القضائية ضد شركات التكنولوجيا

وفي غياب قوانين فيدرالية جديدة تحمي الأطفال عبر الإنترنت، أصبحت الدعاوى القضائية التي تهدف إلى مساءلة التكنولوجيا أكثر انتشارا في جميع أنحاء البلاد، والتي رفعتها المناطق التعليمية ومجموعات من الآباء الذين يقولون إن أطفالهم تعرضوا للأذى بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.

تشمل النظريات الأخرى التي استخدمتها الدعاوى القضائية فكرة أن التكنولوجيا تصنع عن عمد منتجات معيبة تضر الأطفال أو تسبب الإدمان.

هناك الكثير من الاهتمام بجلسات الاستماع البراقة في الكابيتول هيل، حيث يتعرض المسؤولون التنفيذيون للتكنولوجيا لاستجواب من قبل أعضاء الكونغرس حول سلامة الأطفال على الإنترنت، لكن مشاريع القوانين الجديدة لا تزال تعاني، في حين أن الدعاوى القضائية تشكل تهديدًا مكلفًا وملموسًا لنماذج أعمال الشركات.

وقال آندي ستون، المتحدث الرسمي باسم ميتا “نريد أن يتمتع المراهقون بتجارب آمنة ومناسبة لأعمارهم عبر الإنترنت، ولدينا أكثر من 30 أداة وميزة لدعمهم ودعم آبائهم. لقد أمضينا عقدا من الزمن في العمل على هذه القضايا وتوظيف الأشخاص الذين كرسوا جهودهم لللحفاظ على أمان الشباب ودعمهم عبر الإنترنت”.

وقال خوسيه كاستانيدا، المتحدث الرسمي باسم غوغل: “إن توفير تجربة أكثر أمانا وصحة للشباب عبر الإنترنت كان دائما جوهر عملنا. وبالتعاون مع خبراء الشباب والصحة العقلية وتربية الأطفال، قمنا ببناء خدمات وسياسات لمنح الشباب عمرا أكبر”، وأكد أن “الادعاءات الواردة في هذه الشكوى ببساطة غير صحيحة”.

وقال متحدث باسم تيك توك لموقع Axios: “يتمتع تطبيق الفيديوهات القصيرة بضمانات رائدة في الصناعة لدعم رفاهية المراهقين، بما في ذلك الميزات المقيدة بحسب العمر، والضوابط الأبوية، وحد زمني تلقائي قدره 60 دقيقة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما”.