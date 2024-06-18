سناب شات.. ثورة في تقنيات الواقع المعزز باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة سناب، مالكة تطبيق “سناب شات” (Snapchat)، الثلاثاء، عن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي ستوفر مرشحات، وتأثيرات أكثر واقعية للمستخدمين.

سيتمكن مستخدمو “سناب شات” في الأشهر القليلة المقبلة من الوصول إلى تأثيرات الواقع المعزز الخاصة المتقدمة، وفقا للشركة.

كما أعلنت الشركة، التي ساعدت في ريادة مرشحات الواقع المعزز، عندما أطلقت “سناب شات” في عام 2011، عن إصدار جديد من استوديو الواقع المعزز الخاص بها “لنس ستوديو”، وفقا لموقع “verdict” التقني.

امكانيات جديدة في “لنس ستوديو”

يسمح “لنس ستوديو” (Lens Studio)، من شركة “سناب”، للمطورين بإنشاء ميزات الواقع المعزز المتقدمة لاستخدامها داخل التطبيق، أو على مواقع الويب الأخرى.

وسيتم تجهيز استوديو “سناب” بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة، بما في ذلك مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه مساعدة المطورين والفنانين إذا احتاجوا إلى المساعدة.

وسيتمكن المطورون أيضا من استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء صورة عبر مطالبة نصية يمكن استخدامها في مرشحات الواقع المعزز الخاصة بهم.

سناب شات يعزز تقنيات الواقع المعزز

وقال بوبي ميرفي، كبير مسؤولي التكنولوجيا في “سناب شات“: “الأمر الممتع بالنسبة لنا هو أن هذه الأدوات تعمل على توسيع المساحة الإبداعية التي يمكن للأشخاص العمل فيها، ولكنها أيضا سهلة الاستخدام، بحيث يمكن للوافدين الجدد إنشاء شيء فريد بسرعة كبيرة”.

كانت الإصدارات السابقة من تقنية الواقع المعزز قادرة فقط على إحداث تأثيرات بسيطة، مثل وضع قبعة على رأس الشخص في مقطع فيديو.

عدسات أكثر واقعية

وقال مورفي، إن تطورات “سناب”، ستسمح الآن لمطوري الواقع المعزز بإنشاء عدسات أكثر واقعية، مثل جعل القبعة تتحرك بسلاسة مع رأس الشخص، ومطابقة الإضاءة في الفيديو.

وأضاف ميرفي، أن “سناب”، لديها أيضا خطط لإنشاء تجارب الواقع المعزز لكامل الجسم، بدلاً من الوجه فقط، مثل إنشاء ملابس جديدة، وهو أمر يصعب جدًا إنشاؤه حاليًا.

وقال مورفي، إن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة ستختصر بشكل كبير الوقت الذي يستغرقه عادةً إنشاء عمل الواقع المعزز.

وتعتبر شركة “سناب”، الواقع المعزز إحدى الأولويات الاستراتيجية الثلاث للشركة، إلى جانب نمو الإيرادات، ونمو عدد العملاء، حسبما قال إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي لشركة Snap، خلال مكالمة الأرباح الفصلية للشركة في أبريل الماضي.

ويستخدم أكثر من 350 ألف مطور تطبيق Lens Studio، وأكثر من 70% من الأشخاص الذين يقومون بتنزيل “Snapchat” يتفاعلون مع الواقع المعزز في اليوم الأول من الاستخدام، وفقا للعرض التقديمي الذي تم تقديمه في أبريل الماضي.