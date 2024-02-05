سناب تُسرح 10% من موظفيها في عملية إعادة هيكلة

أعلنت شركة سناب عن تسريح 10% من موظفيها وفقًا لبلاغ قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وأكد عليه متحدث باسم الشركة.

وذكرت سناب أنها كانت تضم 5367 موظفًا في نهاية الربع الثالث من عام 2023، وبالتالي ستطال عمليات التسريح حوالي 540 شخصًا.

وبررت الشركة المالكة لتطبيق سناب شات قرارها في البلاغ المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بأن عمليات التسريح تهدف إلى “وضع أعمالنا في أفضل وضع لتنفيذ أولوياتنا الرئيسية” وضمان “امتلاك القدرة على الاستثمار بشكل تدريجي” بمرور الوقت.

وأضافت الشركة أن عمليات التسريح ضرورية “لتقليل التسلسل الهرمي وتعزيز التعاون الشخصي”. لكن هذه التصريحات تبدو عامة ويمكن تلخيصها بـ “إعادة الهيكلة المؤسسية”.

سناب تعلن أرباح الربع الرابع

وأكدت الشركة في البلاغ أنها ستمنح حزم تعويضية للموظفين المتضررين، لكن لم تذكر تفاصيل محددة بشأن هذه الحزم.

وتأتي عمليات التسريح هذه قبل يوم واحد فقط من الموعد المقرر للإعلان عن أرباح الربع الرابع من عام 2023.

وقد حققت الشركة أداءً جيدًا بالفعل في الربع الثالث، حيث تجاوزت توقعات وول ستريت بحوالي 5% وفقًا لمجلة Variety.

وإذا كان تقرير الأرباح الصادر غدًا سيئًا، فسوف يوضح سبب ضرورة إجراء عمليات التسريح هذه.

من ناحية أخرى، إذا كان أفضل من المتوقع، فقد تعلن الشركة عن عمليات التسريح هذه الآن لتجنب القيام بذلك بعد ربع من المكاسب المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد جولة أخرى من عمليات التسريح التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث استغنت سناب عن 20 مدير منتج.

ومع ذلك، فإن أهمية كل من هذين الخبرين تتضاءل مقارنة بالاستغناء الضخم الذي حدث في سناب عام 2022، والذي شمل أكثر من 1300 موظف.