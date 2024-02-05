فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتواصل اجتماعيآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

سناب تُسرح 10% من موظفيها في عملية إعادة هيكلة

سرحت سناب 10% من موظفيها في اطار إعادة الهيكلة وتأتي الخطوة قبل يوم واحد من اعلان نتائج الربع الرابع

فريق التحرير by فريق التحرير
سناب

أعلنت شركة سناب عن تسريح 10% من موظفيها وفقًا لبلاغ قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وأكد عليه متحدث باسم الشركة.

وذكرت سناب أنها كانت تضم 5367 موظفًا في نهاية الربع الثالث من عام 2023، وبالتالي ستطال عمليات التسريح حوالي 540 شخصًا.

وبررت الشركة المالكة لتطبيق سناب شات قرارها في البلاغ المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بأن عمليات التسريح تهدف إلى “وضع أعمالنا في أفضل وضع لتنفيذ أولوياتنا الرئيسية” وضمان “امتلاك القدرة على الاستثمار بشكل تدريجي” بمرور الوقت.

وأضافت الشركة أن عمليات التسريح ضرورية “لتقليل التسلسل الهرمي وتعزيز التعاون الشخصي”. لكن هذه التصريحات تبدو عامة ويمكن تلخيصها بـ “إعادة الهيكلة المؤسسية”.

سناب تعلن أرباح الربع الرابع

وأكدت الشركة في البلاغ أنها ستمنح حزم تعويضية للموظفين المتضررين، لكن لم تذكر تفاصيل محددة بشأن هذه الحزم.

وتأتي عمليات التسريح هذه قبل يوم واحد فقط من الموعد المقرر للإعلان عن أرباح الربع الرابع من عام 2023.

وقد حققت الشركة أداءً جيدًا بالفعل في الربع الثالث، حيث تجاوزت توقعات وول ستريت بحوالي 5% وفقًا لمجلة Variety.

وإذا كان تقرير الأرباح الصادر غدًا سيئًا، فسوف يوضح سبب ضرورة إجراء عمليات التسريح هذه.

من ناحية أخرى، إذا كان أفضل من المتوقع، فقد تعلن الشركة عن عمليات التسريح هذه الآن لتجنب القيام بذلك بعد ربع من المكاسب المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد جولة أخرى من عمليات التسريح التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث استغنت سناب عن 20 مدير منتج.

ومع ذلك، فإن أهمية كل من هذين الخبرين تتضاءل مقارنة بالاستغناء الضخم الذي حدث في سناب عام 2022، والذي شمل أكثر من 1300 موظف.

سناب
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...