“ستريك”.. خاصية جديدة من “تيك توك” على غرار “شرائط سناب شات”

يختبر تطبيق “تيك توك” حاليا خاصية جديدة تسمى “ستريك” أو “الشريط”، مشابهة لتلك الموجودة في تطبيق “سناب شات“، بهدف جذب المستخدمين لقضاء وقت أطول على التطبيق، وتعزيز التواصل بينهم.

وأعلنت شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك” أنها بدأت اختبار خاصية “ستريك”، دون تقديم أي تفاصيل إضافية، موضحة أنها تختبر خاصية الشريط في أسواق محدودة، ولمستخدمين مختارين.

كيف تحصل على “ستريك” في تطبيق “تيك توك”؟

وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في التكنولوجيا إلى أن قاعدة الحصول على “شريط” في تطبيق “تيك توك” بسيطة، حيث يتطلب الأمر إرسال رسالة مباشرة لشخص ما لمدة 3 أيام متتالية.

عند تحقيق ذلك، يحصل المستخدم لتطبيق “تيك توك“، على شارة شريط تظهر في نافذة المحادثة الخاصة به، إلى جانب عدد أيام إرسال الشرائط.

وفي الأيام القليلة الماضية، أبلغ العديد من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي عن رؤية خاصية الشرائط على تطبيق “تيك توك”.

“تيك توك” ينبه المستخدمين عندما يقترب اختفاء الشرائط

عندما يتوقف المستخدم عن إرسال رسالة مباشرة في المحادثة لمدة 24 ساعة، تختفي الشرائط.

وينبه تطبيق “تيك توك” المستخدمين عندما تقترب شرائطهم من الاختفاء. كما يمكن للمستخدمين إيقاف خاصية التنبيهات من خلال قائمة الإعدادات، ثم الخصوصية، ثم التنبيهات، ثم إعدادات الشرائط، مع إمكانية إيقاف تنبيهات الشرائط بالكامل.

“سناب شات” أشهر تطبيق يقدم هذه الخاصية

جدير بالذكر أن “سناب شات” هو أشهر تطبيق في توفير خاصية “ستريك”، حيث يقدم رمزا بين الأصدقاء يشير إلى مدى معدل التفاعل بينهم وقوة علاقتهم.

ويحاول تطبيق “تيك توك” توفير تجربة مماثلة بين المستخدمين عبر خاصية الشرائط.