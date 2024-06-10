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“ستريك”.. خاصية جديدة من “تيك توك” على غرار “شرائط سناب شات”

“تيك توك” يبدأ اختبار خاصية “ستريك”، في أسواق محدودة، ولمستخدمين مختارين.. إليك التفاصيل.

فريق التحرير by فريق التحرير
"ستريك".. خاصية جديدة من "تيك توك" على غرار "شرائط سناب شات"
"ستريك".. خاصية جديدة من "تيك توك" على غرار "شرائط سناب شات"

يختبر تطبيق “تيك توك” حاليا خاصية جديدة تسمى “ستريك” أو “الشريط”، مشابهة لتلك الموجودة في تطبيق “سناب شات“، بهدف جذب المستخدمين لقضاء وقت أطول على التطبيق، وتعزيز التواصل بينهم.

وأعلنت شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك” أنها بدأت اختبار خاصية “ستريك”، دون تقديم أي تفاصيل إضافية، موضحة أنها تختبر خاصية الشريط في أسواق محدودة، ولمستخدمين مختارين.

كيف تحصل على “ستريك” في تطبيق “تيك توك”؟

"ستريك".. خاصية جديدة من "تيك توك" على غرار "شرائط سناب شات"

وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في التكنولوجيا إلى أن قاعدة الحصول على “شريط”  في تطبيق “تيك توك” بسيطة، حيث يتطلب الأمر إرسال رسالة مباشرة لشخص ما لمدة 3 أيام متتالية.

عند تحقيق ذلك، يحصل المستخدم لتطبيق “تيك توك“، على شارة شريط تظهر في نافذة المحادثة الخاصة به، إلى جانب عدد أيام إرسال الشرائط.

وفي الأيام القليلة الماضية، أبلغ العديد من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي عن رؤية خاصية الشرائط على تطبيق “تيك توك”.

“تيك توك” ينبه المستخدمين عندما يقترب اختفاء الشرائط

"ستريك".. خاصية جديدة من "تيك توك" على غرار "شرائط سناب شات"

عندما يتوقف المستخدم عن إرسال رسالة مباشرة في المحادثة لمدة 24 ساعة، تختفي الشرائط.

وينبه تطبيق “تيك توك” المستخدمين عندما تقترب شرائطهم من الاختفاء. كما يمكن للمستخدمين إيقاف خاصية التنبيهات من خلال قائمة الإعدادات، ثم الخصوصية، ثم التنبيهات، ثم إعدادات الشرائط، مع إمكانية إيقاف تنبيهات الشرائط بالكامل.

“سناب شات” أشهر تطبيق يقدم هذه الخاصية

"ستريك".. خاصية جديدة من "تيك توك" على غرار "شرائط سناب شات"

جدير بالذكر أن “سناب شات” هو أشهر تطبيق في توفير خاصية “ستريك”، حيث يقدم رمزا بين الأصدقاء يشير إلى مدى معدل التفاعل بينهم وقوة علاقتهم.

ويحاول تطبيق “تيك توك” توفير تجربة مماثلة بين المستخدمين عبر خاصية الشرائط.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...