ريديت تخطط للاكتتاب العام في مارس 2024

تخطط منصة التواصل الاجتماعي “ريديت” (Reddit) للاكتتاب العام في آذار/مارس 2024، في أول طرح عام أولي لشركة وسائط اجتماعية كبرى منذ بنترست في عام 2019.

وستواجه المنصة منافسة شديدة على عائدات الإعلانات عبر المنصات المشابهة من أمثال “تيك توك” و”فيسبوك”.

وسيختبر العرض أيضًا مدى استعداد بعض مستخدمي “ريديت” لدعم ظهور الشركة لأول مرة في سوق الأسهم.

وقال مصدران مطلعان على الأمر إن “ريديت” تخطط لتقديم طلبها العام في أواخر شباط/فبراير، وإطلاق حملتها الترويجية في أوائل آذار/مارس، وإكمال الاكتتاب العام بحلول نهاية الشهر ذاته.

وتسعى الشركة، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، لبيع نحو 10% من أسهمها في الطرح العام الأولي. وستقرر الشركة تقييم الطرح العام الأولي الذي ستتبعه مع اقتراب موعد الإدراج.

وحذّر المصدران من إمكانية تأجيل خطط الاكتتاب العام الأولي لـ “ريديت”، كما حدث في الماضي.

وتأسست شركة ريديت عام 2005، واشتهرت بمجموعات المناقشة المتخصصة وتصويت مستخدميها بـ “أعلى” أو “أسفل” على المحتوى الذي ينشره الأعضاء الآخرون.

ولم تحقق الشركة أرباحًا بعد، حيث عزت خسائرها إلى الاستثمار في المنصة وتفاعل مستخدميها بشكل أقل مع الإعلانات على موقعها مقارنة بوسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

وانتعشت أسهم وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة خلال العام الماضي، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسهم التكنولوجيا مع وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها. وتضاعفت قيمة أسهم “ميتا”، التي تدير “فيسبوك”، بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الـ 12 الماضية، في حين ارتفعت أسهم “سناب” بنسبة 60% خلال نفس الفترة.