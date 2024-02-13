ثريدز يختبر ميزة الـ ترند

تجري ميتا اختباراً لميزة جديدة ستتيح لمستخدمي تطبيق ثريدز رؤية أنواع المحادثات الشائعة على المنصة.

وقد بدأ التطبيق باختبار ميزة “أهم الموضوعات اليومية” (Trends) في الولايات المتحدة، كما أعلن مارك زوكربيرغ في منشور على ثريدز.

وستعرض الميزة “موضوعات آنية يناقشها الآخرون” وستظهر هذه الموضوعات في البحث وبين المنشورات في الخلاصة الرئيسية للتطبيق For You، وفقًا لشركة ميتا.

فيما قال آدم موسيري، رئيس إنستغرام، إنَّ الاتجاهات المحددة سيتم “تحديدها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي لدينا بناءً على ما يتفاعل معه الأشخاص الآن على ثريدز”.

ومن المثير للاهتمام، أن تطبيق ثريدز سيعرض اتجاهات متعلقة بالسياسة والانتخابات.

وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها لن تقترح بعد الآن محتوى سياسيًا ضمن توصياتها ما لم يختار المستخدمون الاشتراك بهذه التوصيات.

السياسة في ثريدز مشروطة

لكن ميتا أكدت عدم تطبيق هذا التقييد على ميزة الموضوعات الشائعة. حيث صرح متحدث باسم الشركة لموقع Engadget: “يمكن أن يكون المحتوى السياسي موضوعًا.. وسنزيل الموضوعات السياسية فقط إذا كانت تنتهك إرشادات المجتمع أو سياسات السلامة الأخرى السارية”.

كانت إضافة ميزة الموضوعات الشائعة تحديثًا طويل الأمد للعديد من مستخدمي ثريدز الذين يأملون في جعل الخدمة أكثر قابلية للاستخدام كمصدر للمعلومات والتحديثات آنيًا.

وتم رصد الميزة سابقًا في نسخة التطبيق الخاصة بالموظفين، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت ميتا ستطرحها على نطاق أوسع بالنظر إلى رغبة موسيري في تجنب “تشجيع” المحادثات حول “السياسة والأخبار العاجلة”.

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي سيحدد الكثير مما سيظهر، يبدو أن ميتا تخطط للقيام ببعض الإشراف (البشري) على ما يظهر كموضوع رئيسي.

وسيعمل فريق من “أخصائيي المحتوى” على “ضمان عدم انتهاك الموضوعات لإرشادات المجتمع الخاصة بنا أو إرشادات السلامة الأخرى القابلة للتطبيق، وأن الموضوعات ليست مكررة أو غير منطقية أو مضللة” ، حسبما قال متحدث باسم ميتا.

في الوقت الحالي، تعد ميزة “أهم الموضوعات اليومية” مجرد “اختبار صغير” ، لكن زوكربيرغ قال إن الميزة ستتوفر في المزيد من البلدان واللغات “بمجرد أن نضبطها بدقة”.