تيليغرام يقترب من مليار مستخدم

توقع مؤسس تطبيق تيليغرام، بافيل دوروف، أن يتجاوز عدد مستخدمي التطبيق النشطين شهرياً مليار مستخدم خلال عام واحد، مستنداً إلى سرعة نمو المنصة الهائلة.

وأرجع دوروف هذا النمو إلى تركيز تيليغرام على الخصوصية والأمان، بالإضافة إلى ميزات فريدة مثل القنوات وال مجموعات كبيرة، مما يجعله وجهة مفضلة للمستخدمين الذين يبحثون عن بديل آمن وفعال لتطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وأشار دوروف، في مقابلة مع الصحفي الأميركي تاكر كارلسون، إلى أن تيليغرام، الذي يضم حالياً 900 مليون مستخدم نشط، “ينتشر كالنار في الهشيم”.

وأكد الشاب الروسي، الذي تقدر ثروته بنحو 15.5 مليار دولار، على التزام تيليغرام بالبقاء “منصة محايدة” و”لاعب محايد” في المشهد الجيوسياسي، وذلك في مواجهة ضغوطات من بعض الحكومات.

وأوضح دوروف اختياره الإمارات العربية المتحدة كمقر لتيليغرام، جاء بناء على “حياديتها” ورغبتها في “أن تكون صديقة للجميع” وعدم انحيازها لأي من القوى العظمى، مما يجعلها “المكان الأفضل لمنصة محايدة”.