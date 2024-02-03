تيليغرام يطلق تحديثاً جديداً مليئاً بالميزات المذهلة

أطلق تطبيق “تيليغرام” (Telegram) تحديثاً ضخماً قدم من خلاله مجموعة من الميزات الجديدة لتحسين تجربة المستخدم على جميع جوانب المنصة.

وتشمل هذه التحديثات تحسينات على الرسائل المحفوظة، وتقديم رسائل صوتية وفيديو لمرة واحدة، والمزيد.

دعونا نستكشف تفاصيل هذه التحديثات وكيف تساهم في تحسين قابلية الاستخدام العامة لتطبيق المراسلة تيليغرام.

تحديث تيليغرام الجديد: قائمة بأهم الميزات

مجموعة من الميزات الجديدة والمثيرة التي تعزز الخصوصية والراحة وتجربة المستخدم:

الرسائل المحفوظة 2.0: نظام تخزين متطور للروابط والوسائط والإشارات المرجعية. تنظيم حسب الدردشة ووضع علامات للتصنيف وتثبيت المفضلة. علامات متعددة باستخدام الرموز التعبيرية (للمشتركين المميزين). علامة تبويب “المحفوظات” لسهولة الوصول.



بحث محسن: تنسيق قائمة مضغوط لتصفح سلس.



رسائل صوتية وفيديو لمرة واحدة: يتم تشغيلها مرة واحدة ثم تختفي. إيقاف واستئناف التسجيل (لراحة أكبر).



مواعيد قراءة مفصلة (الدردشات الخاصة): معرفة الوقت المحدد لفتح الرسائل (نافذة مدتها 7 أيام). شفافية أكبر في التواصل.



ميزات تيليغرام المميزة: إخفاء آخر ظهور ومواعيد القراءة مع القدرة على رؤية الآخرين. تقييد الرسائل من غير جهات الاتصال أو غير المشتركين المميزين إلا إذا بدأها المشترك المميز.



تحسينات في الأداء والتصميم: تحميل قصص الفيديو أسرع بأربع مرات (للتميز: جودة أعلى). تحكم في سرعة تشغيل قصة الفيديو. عرض محسن لجهات الاتصال المشتركة. تسجيل رسائل الفيديو على نظام iOS محسن للحصول على جودة أوضح وتبديل أسرع للكاميرا وتقليل اهتزاز الكاميرا. تخصيص رمز التطبيق على macOS (15 خيارًا).



التوفر: أندرويد (الإصدار 10.6.3+) عبر متجر Google Play أو موقع Telegram الإلكتروني. iOS (متجر التطبيقات).

