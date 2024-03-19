تيليغرام تُحصّل 330 مليون دولار من بيع السندات

أعلنت منصة تيليغرام للمراسلة، عن جمعها 330 مليون دولار من خلال بيع السندات الأسبوع الماضي، مما يعزز مكانتها كمنصة مستقلة قادرة على تحدي الشركات الكبرى في صناعة التكنولوجيا.

وأوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام، بافيل دوروف، أن الاكتتاب حظي بطلب كبير، وأن شروط السندات كانت مواتية للشركة. وأضاف أن الطلب المتزايد على سندات تيليغرام يعكس تقدير المؤسسات المالية العالمية لنمو المنصة من ناحية عدد المستخدمين وتحقيق الدخل.

وتأمل تيليغرام أن تصبح مربحة العام المقبل، مع اقترابها من الإدراج في سوق الأسهم. ويرى دوروف أن بيع السندات “سيعزز مكانتنا كمنصة مستقلة قادرة على تحدي جالوت -يقصد الشركات الكبرى- صناعتنا.”