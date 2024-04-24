“تيك توك” تقود تمردا على عصر الهوس بأدوية التخسيس

تعتزم منصة الفيديوهات القصيرة “تيك توك” (TikTok)، إرساء قواعد وإرشادات مجتمعية جديدة تدخل حيز التنفيذ بداية من الشهر المقبل، بهدف الحد من زيادة المحتوى المتعلق بالتخسيس، والسلوكيات الضارة المرتبطة بالتحكم في الوزن، حسبما أعلنت الشركة على موقعها.

“تيك توك” تطبق قواعد جديدة للترويج لأدوية التخسيس

الإرشادات الجديدة تؤكد أن تطبيق “تيك توك“، لن تسمح بظهور أو الترويج لأنظمة التخسيس التي تسبب اضطرابات أو أي سلوكيات ضارة متعلقة بفقدان الوزن”.

يأتي هذا ضمن سياسة المحتوى الترويجي لدى منصة “تيك توك”، التي تمنع أيضًا أي محتوى يروج لمنتجات أو خدمات فقدان الوزن.

وتطبيق ” TikTok“، هو المكان الذي يلجأ إليه كثير من مستخدمي الإنترنت (وتحديدا جيل زد) للحديث بحرية عن شتى الموضوعات، كما أنهم يعتبرونه مصدرا موثوقا لإجراء عمليات البحث واستقاء المعرفة، طبقا لبلومبرغ.

أدوية التخسيس تستهدف تطبيق “تيك توك”

ويركز الكثير من محتوى منصة ” TikTok”، مؤخرا على أدوية إنقاص الوزن سواء تلك التي حصلت على تراخيص رسمية، إلى جانب أدوية أخرى لا تزال في مرحلة التجارب السريرية.

هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها ” TikTok”، التصدي لنفس المشكلة، ففي العام الماضي حظرت الشركة بعض الحسابات بشكل مؤقت لنشرها محتوى يروج لأدوية تستخدم أساسا لعلاج السكر لكن له آثارا جانبية تشمل التخسيس.

اعتراضات صناع المحتوى على السياسات الجديدة

ورغم ذلك، يعتقد بعض المستخدمين أن السياسات الجديدة غير واضحة، وقد تفتح الباب أمام عدم الاتساق في التنفيذ، وفق التقرير.

يحاول صناع المحتوى اكتشاف منصات بديلة مثل إنستغرام، وفيسبوك، ويوتيوب، لاستخدامها من أجل الغرض ذاته دون التعرض للقيود التي تفرضها ” TikTok”، بحسب بلومبرغ.

بعض المستخدمين يعتقدون أن القواعد الجديدة تعد تحيزا ضد من يعانون من السمنة ومرضى السكر من النوع الثاني وكل من يعاني من أمراض مزمنة أو حالات صحية، وفقا لما نقله التقرير عن صانع المحتوى ديف ناب، المتخصص في أدوية السكر.