تيك توك يواجه حظراً وشيكاً بسبب علاقته بالصين دون دليل ضده من الحكومة الأمريكية

أقرّ الكونغرس الأمريكي أمس السبت تشريعاً يلزم “بايت دانس” ببيع حصتها في تيك توك خلال عام، وذلك بزعم منع مخاطر جمع البيانات والتأثير الصيني بحسب أ ب. وذكر التقرير إن الحكومة الأمريكية لم تقدم علنًا أدلة تظهر أن تيك توك شاركت بيانات المستخدم الأمريكية مع الحكومة الصينية أو تلاعبت بالخوارزمية الشائعة للشركة كي تؤثر على ما يراه الأمريكيون. لدى الشركة سبب وجيه للاعتقاد بأن التحدي القانوني يمكن أن يكون ناجحًا، بعد أن شهدت بعض النجاح في المعارك القانونية السابقة حول عملياتها في الولايات المتحدة. وتم رفع دعوى قضائية ضد خمسة منشئي المحتوى الذين يستخدمون المنصة.

أبرز خطوات المنع

الحظر على وشك الحدوث: تم إقرار التشريع بأغلبية ساحقة في مجلس النواب وينتظر موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس. وهناك مهلة عام، وستمنح “بايت دانس” مهلة 12 شهراً لبيع حصتها في تيك توك أو إنهاء عملها في الولايات المتحدة. وكل ذلك بزعم وجود مخاوف أمنية، حيث يرى المشرّعون أن تيك توك يشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي بسبب جمع البيانات والتأثير الصيني المحتمل.

تأثير اقتصادي

قد يؤدي الحظر إلى خسائر اقتصادية للمبدعين وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعتمدون على تيك توك. وتنوي “بايت دانس” استنفاد جميع الوسائل القانونية لمنع الحظر وتؤكد التزامها بحماية خصوصية البيانات.

بين بايدن وترامب: واجه تيك توك تدقيقًا متزايدًا على مدار سنوات بسبب علاقته بالصين. حاول الرئيس السابق دونالد ترمب حظر التطبيق، لكن تم إلغاء الأمر التنفيذي في عهد بايدن. تم تقديم العديد من مشاريع قوانين الحظر من الحزبين في الكونغرس، لكنها فشلت في السابق. يعتبر إطار “سحب الاستثمارات أو الحظر” هو الحل الأكثر ترجيحًا لمعالجة مخاوف الأمن القومي.

ردود الفعل ومستقبل تيك توك

عبّرت “بايت دانس” عن خيبة أملها من التشريع وأعلنت عن نيتها خوض معركة قانونية. رحب بعض المشرّعين بالحظر، بينما عبر آخرون عن قلقهم من آثاره الاقتصادية. دعا المستخدمون إلى التواصل مع أعضاء الكونغرس لحثهم على إعادة النظر في القرار. ويعتمد مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة على موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس على التشريع. إذا تم تمريره، فستواجه “بايت دانس” خيارًا صعبًا هو إما بيع حصتها في تيك توك أو إنهاء عملها في أكبر سوق لها.