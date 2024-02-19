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تيك توك يواجه تحقيقات المفوضية الأوروبية

يشكل التحقيق بحق تيك توك أحد الإجراءات التطبيقية الأولى لقانون الخدمات الرقمية، وهو لائحة أوروبية دخلت حيز التنفيذ مؤخراً، وتهدف إلى ضمان بيئة أكثر شفافيةً وأماناً للمستخدمين في الفضاء الرقمي.

فريق التحرير by فريق التحرير
تيك توك

قالت وكالة “رويترز” إن المفوضية الأوروبية بدأت إجراءات رسمية ضد شركة “بايت دانس” (ByteDance) المالكة لتطبيق تيك توك.

ويأتي هذا التحرك بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) للتحقق من استيفاء منصة التواصل الاجتماعي المعايير اللازمة لحماية الأطفال.

وقال تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي: “تُعد حماية القاصرين أولوية قصوى لتطبيق قانون الخدمات الرقمية. ونظراً لاستهداف تيك توك شريحة واسعة من الأطفال والمراهقين، يتعين عليها الالتزام الكامل بأحكام هذا القانون الجديد، ولها دور محوري في حماية القُصّر داخل البيئة الرقمية”.

يمثل هذا الإجراء ثاني تحقيق بارز بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، بعد التحقيق السابق مع منصة “إكس” المملوكة لإيلون ماسك.

قد تواجه الشركة غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية حال ثبوت انتهاكها لقواعد قانون الخدمات الرقمية.            

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