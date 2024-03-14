تيك توك يستقطب اهتمام وزير خزانة أمريكي سابق

أعلن وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوتشين، اليوم الخميس، أنه يجمع فريقاً من المستثمرين لتقديم عرض لشراء تطبيق “تيك توك“.

يأتي ذلك بعد أقل من يوم من موافقة مجلس النواب على تمرير قانون حظر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي المملوك للصين، أو فرض بيعه إلى مالك أمريكي؛ وذلك لحماية لبيانات المستخدمين في الولايات المتحدة.

وقال منوتشين لشبكة “سي.إن.بي.سي” اليوم الخميس: “سأشكّل مجموعة لشراء تيك توك، وعلى الرغم من أن التطبيق لن يكون مربحاً، لكنه يستحق الكثير من المال”.

وأوضح أنه سيمنح المستثمرين الأمريكيين الحاليين خيار تجديد حصصهم في “تيك توك”، لكنه شدد على أنه لن يتمتع أي كيان بالسيطرة على أكثر من 10 في المئة، ولم يفصح عن الأسماء.

كما أوضح أنه من غير الممكن أن يسمح الصينيون لشركة أمريكية بامتلاك شيء كهذا في الصين.

وقد لا تسمح السلطات الصينية لشركة “بايت دانس” المالكة لـ “تيك توك” بإمكانية بيع التطبيق خارج الصين، بسبب الإجراءات التي بدأت الحكومة في تطبيقها عام 2020، إذ تعتبر بكين هذا التطبيق تكنولوجيا حساسة.

وأعرب المسؤولون الصينيون عن معارضتهم لأي بيع قسري لـ “تيك توك” إلى أيادٍ أجنبية.

وتأتي هذه الأخبار بعد أسبوع واحد فقط من قيادة منوتشين لصفقة إنقاذ بنك “نيويورك كوميونيتي”، بقيمة مليار دولار.

وقد وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يمنح شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك مهلة ستة أشهر لتصفية الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديوهات القصيرة، أو مواجهة الحظر.

ويعد هذا أكبر تهديد يواجهه التطبيق منذ عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 352 صوتا مقابل 65 في تصويت غير متوازن بين الحزبين، لكنه يواجه مسارا أكثر غموضا في مجلس الشيوخ حيث يفضل البعض نهجا مختلفا لتنظيم تطبيقات تثير مخاوف أمنية ومملوكة لشركات أجنبية. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن المجلس سيراجع التشريع.

وكتب النائب الجمهوري ستيف سكاليز على منصة إكس “هذه قضية حساسة للأمن القومي. يتعين على مجلس الشيوخ بحث هذا الأمر والموافقة عليه”.

والإجراء هو الأحدث في سلسلة من التحركات تتخذها واشنطن استجابة لمخاوف الأمن القومي الأمريكي بشأن الصين.

والمناخ السياسي موات لمشروع القانون على نحو متزايد. وقال الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي إنه سيوقع عليه.

وتساءل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان يوم الثلاثاء “هل نريد أن يكون تيك توك منصة مملوكة لشركة أمريكية أم مملوكة للصين؟ هل نريد البيانات من تيك توك – بيانات الأطفال وبيانات البالغين – أن تظل هنا في الولايات المتحدة أم تذهب إلى الصين؟”

وانتقدت وزارة الخارجية الصينية التشريع قائلة إنه “على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد أبدا أي دليل على أن تيك يتوك يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، لم تتوقف أبدا عن ملاحقة تيك توك”.