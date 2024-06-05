تيك توك يتعرّض لغزو إلكتروني

أعلن تطبيق “تيك توك” عن تعرضه لهجوم إلكتروني استهدف عددًا من الحسابات البارزة على منصته للتواصل الاجتماعي، بما في ذلك حساب شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية.

وأكد متحدث باسم الشركة أن عدد الحسابات المتضررة محدود، وأن “تيك توك” قامت بتعزيز إجراءاتها الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الهجمات في المستقبل.

وأشار المتحدث إلى أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع أصحاب الحسابات المتضررة لمساعدتهم على استعادة الوصول إلى حساباتهم، إذا لزم الأمر.

وكانت “سي إن إن” قد أبلغت “تيك توك” بالهجوم الذي استهدف حسابها وحسابات أخرى لعلامات تجارية وشخصيات مشهورة، وقد علقت الشبكة الإخبارية حسابها على المنصة لعدة أيام نتيجة لذلك.

يأتي هذا الهجوم في ظل تزايد المخاوف بشأن الأمن السيبراني وتهديدات القرصنة التي تستهدف المنصات الرقمية والشركات الكبرى.

وتسعى الشركة الصينية إلى طمأنة المستخدمين والمؤسسات بأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية.