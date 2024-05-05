رغم الحظر الأمريكي الوشيك.. تيك توك تكشف عن ميزات إعلانية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

في إطار سعيها لزيادة إيراداتها ومحاولة لمكافحة الحظر الأمريكي الوشيك، كشفت منصة التواصل الاجتماعي الصينية “تيك توك” النقاب عن ميزات إعلانية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتوفير خدمات إعلانية أكثر فاعلية وتلبية احتياجات المعلنين بشكل أفضل.

الذكاء الاصطناعي لتنظيم المحتوى

وتعتزم تيك توك استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتنظيم المحتوى المنتشر وضمان ملاءمته لأي علامة تجارية، بالإضافة إلى توسيع نطاق اختياراتها للحظات أو الأحداث المهمة، مثل دورة الألعاب الأولمبية في باريس وحفل ميت جالا للأزياء.

“بلس بريمير” لزيادة الإيرادات

وأوضحت تيك توك أنها تقوم بتوسيع فئة “بلس بريمير” الإعلانية التي تم إطلاقها العام الماضي، من خلال إضافة شركاء جدد. ويركز هذا العرض على جذب المزيد من الإيرادات الإعلانية عبر السماح للمعلنين بوضع إعلاناتهم مباشرة بعد محتوى الناشرين في أكثر من 10 فئات محتوى مختلفة، بما في ذلك الموضة والأحداث الرياضية والترفيه والتعليم.

استهداف المعلنين التلفزيونيين

تستهدف الخطة الإعلانية الجديدة من تيك توك جذب المعلنين التلفزيونيين الذين اعتادوا بث إعلاناتهم بالتوازي مع برامج تلفزيونية محددة.

شراكات مع مؤسسات إعلامية

دخلت الشركة المملوكة لـ “بايت دانس” في شراكات مع مؤسسات إعلامية بارزة مثل إن بي سي يونيفرسال ودوت داش ميرديث وكوندي ناست وبوزفيد ومجلات هيرست وغيرهم.

قياس التأثير

وأشارت إلى أنها ستتعاون مع شركات نيلسن وان أدز وآي سبوت دوت تي.في لتمكين المعلنين من قياس مدى مساهمة إعلاناتهم على المنصة في وصول حملاتهم الإعلانية التلفزيونية إلى قطاعات أكبر من الجمهور المستهدف وتأثيرها التراكمي.