السعودية.. شراكة استراتيجية تقودها تيك توك لتعزيز مهارات التوظيف وريادة الأعمال

أعلنت شركة تيك توك، عن توقيع شراكة استراتيجية مع إنجاز العرب وإنجاز السعودية، وذلك على هامش فعاليات LEAP 2024.

وتهدف هذه الشراكة إلى زيادة الوعي بمهارات التوظيف الأساسية وتزويد 2 مليون شاب سعودي بمهارات التوظيف وريادة الأعمال اللازمة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وتتضمن المبادرات مزيجًا ديناميكيًا من الأنشطة الافتراضية والوجهية، والتي تهدف إلى إلهام طلاب المدارس الثانوية والجامعات لاستكشاف المسارات الوظيفية المختلفة والانخراط في العمل الريادي.

وستقوم تيك توك وإنجاز العرب بتطوير محتوى يركز على قصص النجاح والنصائح والإرشادات من تجارب الحياة الواقعية لرواد الأعمال وكيفية التدرج في مكان العمل بنجاح.

وسيتم تنظيم جلسات تعليمية تجريبية وجهًا لوجه وافتراضية لـ 6 آلاف طالب من طلاب المدارس الثانوية والجامعات عبر 85 مؤسسة تعليمية في جميع أنحاء المملكة حول مهارات التوظيف وريادة الأعمال. كما سيشارك موظفي تيك توك من خلال “الجلسات المهنية” مما يتيح فرصة التفاعل مع الطلاب.

كما تهدف المبادرة إلى إنشاء ما لا يقل عن 50 مشروع طُلابي عبر الجامعات، والتي ستتنافس بعد ذلك على نطاق المملكة للحصول على “جائزة شركة العام”.

وسيتأهل الفريق الفائز بعد ذلك إلى المسابقة الإقليمية، الحدث الرئيسي لإنجاز العرب “احتفالية ريادة الأعمال للشباب”، والذي سيجمع طلابًا من 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعكس هذه الشراكة التزام تيك توك وإنجاز العرب وإنجاز السعودية بدعم رؤية المملكة 2030، والتي تُعد خارطة الطريق الطموحة للتحول الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.