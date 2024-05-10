تيك توك تضع علامة على المحتوى المُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك” عن مبادرة جديدة لتعزيز الشفافية من خلال وضع علامة تلقائية على أي محتوى يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتهدف هذه الخطوة إلى منع “إثارة الارتباك أو تضليل” المستخدمين، خاصة مع ازدياد انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تُستخدم لإنشاء نصوص وصور ومقاطع فيديو واقعية بشكل مُذهل.

وتأتي هذه المبادرة من تيك توك كجزء من جهود أوسع تبذلها منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة انتشار المعلومات المضللة وتعزيز الثقة بالمحتوى المتاح على الإنترنت. حيث تواجه المنصات تحديات كبيرة في تمييز المحتوى المُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي عن المحتوى الحقيقي، خاصة مع تطور هذه التقنيات بسرعة فائقة.

وتُعدّ تيك توك أول منصة تضع علامة تلقائية على جميع المحتويات المُنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، بينما تعتمد باقي المنصات مثل فيسبوك ويوتيوب على خوارزميات لكشف هذا النوع من المحتوى، مع إمكانية تدخل المستخدمين للإبلاغ عن أي محتوى مشبوه.

وأشارت تيك توك إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حصول المستخدمين على معلومات دقيقة وواضحة حول مصدر المحتوى الذي يشاهدونه، مما يُتيح لهم تقييمه بشكل أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مشاركته أو التفاعل معه.