تيك توك تستثمر 1.5 مليار دولار في إندونيسيا.. ما السبب؟

يعتزم تطبيق “تيك توك” لمشاركة مقاطع الفيديو والبث المباشر استثمار ما قيمته 1.5 مليار دولار في شركة “غوتو ” (GoTo) الإندونيسية في صفقة يرتجى منها إعادة تشغيل متجره الإلكتروني في إندونيسيا.

وكانت جاكرتا قامت بحظر البيع عبر منصة المبيعات الإلكترونية في أيلول/سبتمبر الماضي بهدف حماية الشركات الصغيرة التي تراجع نشاطها لصالح شركات التجارة الإلكترونية الكبرى، ما أجبر التطبيق الصيني المنشأ على إغلاق متجره في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأمل “تيك توك” باستعادة النشاط في متجره الإلكتروني داخل إندونيسيا التي تعد من أكبر الأسواق لديه بعد الصفقة التي عقده اليوم الاثنين مع “غوتو” مالكة منصة التسوّق المحلية الشهيرة “توكوبيديا” (Tokopedia).

وقالت الشركتان في بيان مشترك لهما نشر اليوم الاثنين حساباتهما في وسائل التواصل الاجتماعي إن الاتفاق بينهما يقضي “بدمج أعمال “توكوبيديا” و”تيك توك شوب إندونيسيا” في إطار كيان “بي تي توكوبيديا” القائم حالياً”.

وبموجب الاتفاق سيحصل التطبيق الصيني على حصة مسيطرة في هذا الكيان الذي سيتولى تشغيل وظائف التسوق في تطبيق الشبكة.

وأشار البيان إلى أن “تيك توك” التزم استثمار أكثر من 1.5 مليار دولار في الكيان الجديد الموسع.

ولفت البيان إلى أن هذا التوسع سيوفر في إندونيسيا ملايين فرص العمل الجديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ولدى تيك توك في إندونيسيا وحدها 125 مليون مستخدم ما يجعلها ثاني أكبر سوق له في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية.