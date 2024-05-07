تيك توك ترفع دعوى ضد الحكومة الأمريكية لمنع قانون حظرها

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن “تيك توك” رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية في أول تحدٍّ لقانون جديد من شأنه أن يجبر الشركة الأم الصينية “بايت دانس” على التخارج من تطبيق الفيديو الشهير أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة بحلول شهر كانون الثاني / يناير 2025.

واعتبرت “تيك توك” أن القانون سيخنق حرية التعبير، ويضر بالمبدعين وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يستفيدون اقتصادياً من المنصة. وقالت الشركة إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار لعزل عملياتها في الولايات المتحدة، ووافقت على الإشراف من قبل شركة “أوراكل” الأمريكية.

وجاء في الدعوى القضائية التي أقامتها الشركة اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا: “لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونغرس قانوناً يُخضع منصة خطاب واحدة محددة لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أمريكي من المشاركة في مجتمع فريد عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم”.

وتأتي الدعوى القضائية بعدما وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل تتضمن تحويل بند “تيك توك” ليصبح قانوناً. وفشلت حملة الضغط التي قام بها رئيس “تيك توك” التنفيذي، شو تشيو، في إقناع المشرعين الأمريكيين القلقين بشأن تهديد الأمن القومي المتمثل في احتمال وصول الصين إلى بيانات المستخدمين ونشر الدعاية إلى 170 مليون أمريكي، أي نحو نصف سكان الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في الدعوى القضائية: “ليس هناك شك أن القانون سيفرض إغلاق تيك توك بحلول 19 يناير 2025، مما يؤدي إلى إسكات 170 مليون أمريكي يستخدمون المنصة للتواصل بطرق لا يمكن توفيرها في أي مكان آخر”.

وأفادت “تيك توك” بأن الحظر من شأنه أن يدمر 7 ملايين شركة ويغلق منصة تساهم بمبلغ 24 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد الأمريكي.

وطلبت “تيك توك” من المحكمة إصدار حكم بأن القانون ينتهك الدستور وطالبت بمنع وزارة العدل من تنفيذه. وأشارت “تيك توك” إلى العديد من الانتهاكات ضد الولايات المتحدة، بما في ذلك التعديل الأول للدستور، وحظر التشريع الذي يعاقب مجموعات محددة، وبند الحماية المتساوية في التعديل الخامس والاستيلاء غير الدستوري.