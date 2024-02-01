فريق التحرير by فريق التحرير

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تيك توك الأكثر نمواً ويوتيوب الأكثر استخداماً

تيك توك هي المنصة الأسرع نموًا في الولايات المتحدة، لكنها لا تزال بعيدة عن اللحاق بيوتيوب ، المنصة الأكثر استخداماً

فريق التحرير by فريق التحرير
تيك توك

أظهر مسح أجراه مركز بيو للأبحاث (Pew) حول استخدام البالغين لوسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأميركية، أن “تيك توك” هو المنصة الأسرع نمواً.

وبحسب المسح فإن أكثر من ثلث البالغين في الولايات المتجدة يستخدمون تطبيق “تيك توك”، لكنه لا يزال بعيداً جدا عن “يوتيوب” المنصة الأكثر استخداماً ، بأكثر من 80%و فيسبوك بـ68%.

وقال المركز إنه قام باستفتاء 5733 بالغاً في الولايات المتحدة بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 2023، حيث أفاد 83% منهم أنهم يستخدمون يوتيوب، مقارنة بـ 33% يستخدمون تيك توك.

تحظى تيك توك بشعبية خاصة بين الشباب، حيث أفاد 93% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً باستخدام المنصة، مقارنة بـ 15% فقط من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر.

ويستخدم يوتيوب أيضاً بشكل متزايد من قبل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً. وقال 60% من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر إنهم يستخدمون المنصة، مقارنة بـ 47% فقط في عام 2021.

وفي ما يلي الترتيب بحسب الأميركيين:

  • يوتيوب: 80%
  • فيسبوك: 68%
  • انستغرام: 47%
  • بينتيريست: 35%
  • تيك توك: 33%
  • لينكد إن: 30%
  • واتساب: 29%
  • سناب شات: 27%
  • رديت: 22%
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...