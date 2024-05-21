تروث سوشيال تخسر 327 مليون دولار خلال الربع الأول من 2024

خسرت منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” المملوكة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، 327.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024، وفق ما أعلنته الشركة الأم “ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب”.

وتعود الخسارة إلى النفقات المتعلقة بدمج “ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب” في آذار/مارس الماضي مع “ديجيتال وورلد أكوزيشن” – وهي شركة تأسست على وجه التحديد للاندماج مع أخرى تجري عمليات تجارية.

وكان المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري، أسس “تروث سوشيال” عندما حُظر من فيسبوك وتويتر (إكس حاليًا) “بشكل دائم” نظرًا إلى “خطر تحريضه أكثر على العنف”، وفق ما أعلن الموقعان حينها.