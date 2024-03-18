تركيا تفرض إجراءات مؤقتة على ميتا

فرضت هيئة المنافسة في تركيا، اليوم الاثنين، إجراء مؤقتًا على شركة ميتا بلاتفورمز يهدف إلى عرقلة تبادل البيانات بين منصتي إنستغرام وثريدز في الوقت الذي تحقق فيه بشأن احتمال إساءة استخدام وضع الشركة المهيمن في السوق.

في كانون الأول/ديسمبر، أطلقت الهيئة تحقيقًا حول شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، بشأن انتهاك محتمل لقانون المنافسة من خلال ربط منصتي التواصل الاجتماعي التابعتين لها إنستغرام وثريدز.

وأوضحت الهيئة أن الإجراء المؤقت سيظل قائمًا حتى يتم اتخاذ قرار نهائي، وذلك لأن البيانات التي يتم الحصول عليها ودمجها من خلال هذين التطبيقين يمكن أن “تنتهك قانون المنافسة وتسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه” في السوق.

وعلى صعيد منفصل، فرضت السلطات التركية غرامةً على شركة ميتا بواقع 4.8 مليون ليرة (148 ألف دولار) يوميًا ضمن تحقيق منفصل بشأن إشعار ترسله الشركة للمستخدمين بشأن مشاركة البيانات.

وخلصت الهيئة إلى أن الإشعار المتعلق بمشاركة البيانات بين خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب التابعة للشركة لم يقدم معلومات كافية ولم يكن شفافًا بما فيه الكفاية.

وأشارت إلى أن الإشعار تم تصميمه أيضًا لتوجيه المستخدمين للموافقة على مشاركة البيانات وهو ليس كافيًا لمعالجة مخاوف الاحتكار.

ولم يصدر أي تعليق من قبل شركة ميتا على هذه القرارات حتى الآن.