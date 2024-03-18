فريق التحرير by فريق التحرير

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تركيا تفرض إجراءات مؤقتة على ميتا

قررت السلطات التركية فرض غرامة على شركة ميتا بلاتفورمز بسبب إشعار غير شفاف حول مشاركة البيانات عبر خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

فريق التحرير by فريق التحرير
ميتا

فرضت هيئة المنافسة في تركيا، اليوم الاثنين، إجراء مؤقتًا على شركة ميتا بلاتفورمز يهدف إلى عرقلة تبادل البيانات بين منصتي إنستغرام وثريدز في الوقت الذي تحقق فيه بشأن احتمال إساءة استخدام وضع الشركة المهيمن في السوق.

في كانون الأول/ديسمبر، أطلقت الهيئة تحقيقًا حول شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، بشأن انتهاك محتمل لقانون المنافسة من خلال ربط منصتي التواصل الاجتماعي التابعتين لها إنستغرام وثريدز.

وأوضحت الهيئة أن الإجراء المؤقت سيظل قائمًا حتى يتم اتخاذ قرار نهائي، وذلك لأن البيانات التي يتم الحصول عليها ودمجها من خلال هذين التطبيقين يمكن أن “تنتهك قانون المنافسة وتسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه” في السوق.

وعلى صعيد منفصل، فرضت السلطات التركية غرامةً على شركة ميتا بواقع 4.8 مليون ليرة (148 ألف دولار) يوميًا ضمن تحقيق منفصل بشأن إشعار ترسله الشركة للمستخدمين بشأن مشاركة البيانات.

وخلصت الهيئة إلى أن الإشعار المتعلق بمشاركة البيانات بين خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب التابعة للشركة لم يقدم معلومات كافية ولم يكن شفافًا بما فيه الكفاية.

وأشارت إلى أن الإشعار تم تصميمه أيضًا لتوجيه المستخدمين للموافقة على مشاركة البيانات وهو ليس كافيًا لمعالجة مخاوف الاحتكار.

ولم يصدر أي تعليق من قبل شركة ميتا على هذه القرارات حتى الآن.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...