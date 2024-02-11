لمنافسة X.. بلوسكاي تلغي شرط الدعوة لإنشاء حساب جديد

من أجل تسهيل انضمام أكبر عدد من المستخدمين لها، قررت “بلوسكاي” منصة التواصل الاجتماعي، المنافسة لموقع إكس “ْX”، فتح الباب لإنشاء حسابات جديدة على المنصة أمام جميع المستخدمين دون أي قيود أو شروط خاصة.

ووفقا لشروط بلوسكاي الحالية، فإنه يجب على المستخدم الحالي للمنصة توجيه الدعوة لهؤلاء الراغبين في الانضمام وتسجيل حساب جديد على المنصة.

وكانت المنصة تبرر وضع هذه الشروط للانضمام إليها، برغبتها في عدم استقبال أعداد من المستخدمين تفوق بنيتها التحتية.

ونقل موقع فيرج المتخصص في التكنولوجيا، عن جاي جاربر رئيس بلوسكاي قوله، إن المنصة تمكنت في عام 2019، أول عام لها في عالم التواصل الاجتماعي، من جذب ما يزيد على 3 ملايين مستخدم من خلال الدعوات التي وجهها مستخدمو المنصة.

The Bluesky social media app logo is seen on a mobile device in this photo illustration in Warsaw, Poland on 21 April, 2023. Founder Jack Dorsey of twitter has released the Bluesky application on Android. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)



وبحسب جاربر، فإن هذا العدد وصل مؤخرا إلى نحو 1.6 مليون حساب نشط شهريا، وهو ما يقترب من 20 مليون حساب سنويا.

وتستهدف منصة بلوسكاي تقديم بديل لا مركزي لموقع تويتر، من خلال ربط الكثير من شبكات الإنترنت معا، بالإضافة إلى قدرة مستخدمي منصة بلوسكاي على التفاعل مع المشاركات التي يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى المتوافقة مع بلوسكاي.

وقبل عامين تقريبا، وبالتزامن مع استحواذ إيلون ماسك على تويتر وتغيير اسمه إلى إكس، تزايد اهتمام المستخدمين بالمنصات البديلة، بسبب التغييرات التي طرأت على سياسات إكس “ماسك”.

وإلى جانب بلوسكاي فإن منصة “ثريدز” التابعة لميتا بلاتفورمس الشركة الأم لموقع فيسبوك تعتبر أكبر منافس لمنصة X حيث بلغ عدد المستخدمين بها نحو 130 مليون مستخدم نشط شهريا.