المحكمة العليا تحسم مصير حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي

ستبت المحكمة العليا الأميركية في مدى أحقية ولايات مثل فلوريدا وتكساس بإجبار منصات التواصل الاجتماعي الكبرى على نشر محتوى قد يخالف توجهاتها.

ويأتي تحويل القضية إلى أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة بعد أن أقر كل من حاكمي فلوريدا رون ديسانتيس، وتكساس، غريغ أبوت، تشريعات تحاول السيطرة على القرارات التحريرية ضمن هذه المنصات.

وتثير هذه التشريعات تساؤلات جدية حول مدى دستوريّتها. حيث ينص التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة على حماية حرية التعبير ومنع تدخل الحكومة في توجيه شركات الإعلام. ورغم صدور قرار من محكمة عليا لتعليق قانون تكساس مؤقتًا، فإن مصير إلغاء هذين القانونين بشكل دائم لا يزال معلقاً.

ويزعم مؤيدو هذه التشريعات أن شركات التواصل الاجتماعي تفرض رقابة انتقائية تستهدف الأصوات المحافظة. وعلى الجانب الآخر، يؤكد المدافعون عن حيادية الإنترنت أن إدارة المحتوى مسألة ضرورية للحفاظ على بيئة آمنة للمستخدمين وجاذبة للمعلنين.

وقد أثبتت تجربة إيلون ماسك الأخيرة مع تخفيف القيود المفروضة على المحتوى في منصة “إكس” الآثار السلبية لهذا التوجه على شركات المعلنين والمستخدمين على حد سواء.

وبغض النظر عن صياغة قانوني فلوريدا وتكساس باعتبارهما تشريعات مناهضة للتمييز، فمن المتوقع أن يؤديا عمليًا إلى منع منصات التواصل الاجتماعي من التعامل مع الخطاب الذي يحرض على الكراهية، وحظر الحسابات المسيئة، وإزالة المعلومات الطبية المضللة ما لم تتخذ إجراءات مماثلة ضد طيف واسع من وجهات النظر الأخرى.

لقد تناولت المحكمة العليا قضايا شبيهة سابقاً، وأكدت مراراً على المبادئ التالية:

يحظر التعديل الأول إرغام الأفراد أو المؤسسات على تبني خطاب معين.

تتمتع الشركات بحقوق حرية التعبير.

تملك وسائل الإعلام التقليدية سلطة انتقاء المواد التي تنشرها.

تنطبق نفس الضوابط القانونية على المحتوى المنشور إلكترونيًا.

يمثل هذا التشريع انقساماً واضحاً داخل صفوف الحزب الجمهوري بين مؤيدي اقتصاد السوق الحر ومن يرى ضرورة تدخل الحكومة لفرض أجندة ثقافية واجتماعية محددة على الشركات والمنصات الرقمية.

وتجلى هذا الاتجاه الأخير في هجوم الحاكم ديسانتيس على عدة شركات اختلفت توجهاتها الفكرية مع سياساته الرسمية.