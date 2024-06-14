فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية توقف 11 مؤثراً بسبب تبرعات غير نظامية

أكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح،

فريق التحرير by فريق التحرير

أحال المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية 11 مؤثراً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، حيث أعلنوا عن تبرعات لجمعيات أهلية دون التوضيح أن ما يتم عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية، مدفوعة أو غير مدفوعة، وفقاً لما ورد في الشروط والضوابط الخاصة بترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح أنه أحال المؤثرين المرصودين إلى الجهات المختصة، وذلك في إطار تحقيق التعاون المستمر بين المركز والجهات المعنية كافة، بما يحقق الرقابة المتكاملة على جمع وصرف التبرعات، وبما يحقق حوكمة المركز وحرصه على عدم استغلال المنظمات غير الربحية أو صورة القطاع في تحقيق المصالح الشخصية.


وأشار إلى أنه قد أطلق حديثاً خدمة “تبرّع بأمان” التي تمكّن المتبرع من التحقق من حصول المنظمات غير الربحية على التراخيص اللازمة لجمع التبرعات، وتمكنه من الاطلاع على تفاصيل حملات جمع التبرع؛ وذلك من خلال إلزام المنظمات غير الربحية بوضع رمز الاستجابة السريعة (QR CODE) للترخيص على المواد الإعلانية والإعلامية التي تدعو للتبرعات؛ وذلك ضمن سعي المركز في تعزيز الثقة وزيادة مستوى الشفافية ما بين المتبرعين والمنظمات غير الربحية.
ويؤكد المركز أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، ويدعو الجميع إلى التواصل معه عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد 19918، وموقعه الإلكتروني ncnp.gov.sa وحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.

 وأكد ضرورة التكامل بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في الإسهام بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...