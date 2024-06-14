السعودية توقف 11 مؤثراً بسبب تبرعات غير نظامية

أحال المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية 11 مؤثراً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، حيث أعلنوا عن تبرعات لجمعيات أهلية دون التوضيح أن ما يتم عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية، مدفوعة أو غير مدفوعة، وفقاً لما ورد في الشروط والضوابط الخاصة بترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه أحال المؤثرين المرصودين إلى الجهات المختصة، وذلك في إطار تحقيق التعاون المستمر بين المركز والجهات المعنية كافة، بما يحقق الرقابة المتكاملة على جمع وصرف التبرعات، وبما يحقق حوكمة المركز وحرصه على عدم استغلال المنظمات غير الربحية أو صورة القطاع في تحقيق المصالح الشخصية.

المركز الوطني لتنمية #القطاع_غير_الربحي يحيل 11 مؤثرًا من مؤثري منصات التواصل الاجتماعي إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم؛ لمخالفتهم إعلانات جمع التبرعات. pic.twitter.com/OUoOJxxCLJ — متحدث المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (@ncnp_SP) June 14, 2024



وأشار إلى أنه قد أطلق حديثاً خدمة “تبرّع بأمان” التي تمكّن المتبرع من التحقق من حصول المنظمات غير الربحية على التراخيص اللازمة لجمع التبرعات، وتمكنه من الاطلاع على تفاصيل حملات جمع التبرع؛ وذلك من خلال إلزام المنظمات غير الربحية بوضع رمز الاستجابة السريعة (QR CODE) للترخيص على المواد الإعلانية والإعلامية التي تدعو للتبرعات؛ وذلك ضمن سعي المركز في تعزيز الثقة وزيادة مستوى الشفافية ما بين المتبرعين والمنظمات غير الربحية.

ويؤكد المركز أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، ويدعو الجميع إلى التواصل معه عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد 19918، وموقعه الإلكتروني ncnp.gov.sa وحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد ضرورة التكامل بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في الإسهام بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.