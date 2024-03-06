إيفردوم تربط عوالم الميتافيرس بتوحيد مساحات صناع المحتوى مع البيئات الرقمية

كشفت إيفردوم شركة العالم الافتراضي –الميتافيرس- التي تتخذ من دبي مقراً لها، اليوم عن قفزة كبيرة تبشر بمرحلة جديدة في مشهد العوالم الافتراضية، وذلك عبر مشروع جديد يوحد وجهات مبدعي المحتوى الافتراضية، بشكل يمكّن التنقل بين مختلف عوالم الميتافيرس التي أبدعتها إيفردوم وأعضاء مجتمعها من رواد المحتوى الرقمي، بشكل في غاية السلاسة والسهولة.

وتعتبر توافقية عوالم الميتافيرس والقدرة على التنقل بينها عناصر رئيسية في المرحلة المقبلة من تطور هذا القطاع الحيوي. فوفقاً لمسار الحوكمة في المنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن للتوافقية بين عوالم الميتافيرس أن تقدم فرصاً هائلة وقيمة ثمينة لخلق تجارب افتراضية في غاية السلاسة وتأسيس مشاريع مثمرة واقتصادات مزدهرة.

ويعتبر محتوى المتمرسين في الإبداع الرقمي أيضاً عنصراً أساسياً في نجاح التبني الشامل لعوالم الميتافيرس. لذلك يجمع أحدث مشاريع إيفردوم بين ابتكارها الثوري Spaces مع المقر الرئيسي لمدينتها، متيحاً وصول الجمهور العام لعوالم افتراضية عديدة مع إمكانية التنقل بسلاسة بينها ضمن عالم رقمي بالكامل.

وفي الربع الأخير من عام 2023، أطلقت إيفردوم تطبيقها الجديد SPACES في نسخته الأولى، والذي قدم مساحات مؤقتة ضمن عالم الميتافيرس تتسم بسهولة الاستخدام وقابلية التخصيص والمزايا التفاعلية، ويمكن إنشاؤها في غضون دقائق معدودة.

وتم اليوم إدخال هذا المنتج الذي يجسد منتج الميتافيرس كخدمة ضمن وجهة رقمية مفصلة، وهو ما ينسجم مع مساعي إيفردوم لرسم ملامح جديدة لمقر مدينتها على المريخ، ويتوّج خطوة طموحة نحو استكشاف إمكانات التوافقية والسفر بين عوالم الميتافيرس.

وتتاح اليوم للمرة الأولى تجربة الميتافيرس للجمهور العام بالكامل، حيث يمكن لصناع محتوى الويب 3.0 والزوار من جميع الشرائح الوصول بشكل كامل لتجارب استكشاف الكوكب الأحمر المقدمة من إيفردوم للتعرف على العالم عن كثب وإنشاء ما يحلو لهم من إبداعات رقمية داخل وسيلة التواصل الجديدة كلياً هذه.

والآن، يمكن لصناع المحتوى الرقمي إنشاء وجهاتهم الفريدة والشخصية بسرعة كبيرة ضمن العالم الافتراضي بناءً على مزيجهم الخاص من المحتوى الرقمي، لتغدو بشكل تلقائي جزءاً من مركز عالم الميتافيرس الرئيسي لشركة إيفردوم داخل مبنى مقر مدينتها الرئيسي.

ويمكن الآن للزوار وصناع المحتوى على حد سواء التنقل بين عوالم الميتافيرس من خلال اجتياز باب بسيط داخل البيئة الرقمية الغامرة لشركة إيفردوم ، مع تفاعل رسومي كامل ضمن هذه البيئة الافتراضية المبتكرة.

وفي هذا السياق، قال جيرمي لوبيز، الرئيس التنفيذي لمشروع إيفردوم : “يبقى التنقل بين عوالم الميتافيرس تحدياً رئيسياً في هذه العوالم ككل، لتأتي خطوتنا لتوحيد تجارب صناع المحتوى ضمن مبنى مقر مدينتنا الرئيسي لتمثل خطوة حيوية أولى مع استمرارنا بابتكار تجارب حركة المستخدمين ضمن مشهد رقمي جديد”.

وحرص فريق عمل إيفردوم على الجمع بين قدرات محرك الألعاب Unreal Engine 5 مع تقنيات البلوك تشين مع تطبيق تجارب الويب 2.0 ببساطة، في خطوة مهدت الطريق لنشوء نماذج عوالم افتراضية سهلة الاستخدام تمكن المستخدمين من عرض صورهم ومقاطع الفيديو وبث المحتوى وغير ذلك، فضلاً عن دعوة الضيوف ليتمكنوا بعد ذلك من التفاعل والتواصل باستخدام شخصياتهم الرمزية بتقنية غامرة ثلاثية الأبعاد ضمن بيئة تفاعلية ملهمة.

ومن الشركاء الرئيسيين في تنفيذ هذا المشروع عملة Binance Fan Token وفريق ألباين للفورمولا 1 ومنصة Bybit وفريق ألفا روميو للفورمولا، والذين بدأوا بالفعل تفاعلهم ضمن هذا المشروع، بما يؤكد على الإمكانات الواعدة لتفاعل الجمهور ضمن عالم Everdome الافتراضي الغامر. وما هذه سوى البداية، حيث تعتزم الشركة الكشف عن مشاريع جديدة أخرى خلال عام 2024.