فريق التحرير by فريق التحرير

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للأصدقاء فقط.. إنستغرام تطلق ميزة جديدة تعزز الخصوصية

تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين بث اللحظات مباشرة مع ما يصل إلى ثلاثة من أصدقائهم المقربين في جلسة فيديو خاصة.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، التابعة لشركة ميتا، عن إطلاق مميزات جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل وتفاعل المستخدمين مع الموسيقى داخل التطبيق.

إنستغرام.. البث المباشر للأصدقاء المقربين

وأوضحت إنستغرام، أن تُتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين بث اللحظات مباشرة مع ما يصل إلى ثلاثة من أصدقائهم المقربين في جلسة فيديو خاصة، وذلك بهدف زيادة التفاعل وبث المزيد من المحادثات على التطبيق.

إنستغرام

وتُتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين مزيدًا من الخصوصية والتحكم في من يمكنه مشاهدة محتواهم، حيث لن يتمكن سوى الأصدقاء الموجودين داخل البث من مشاهدته.

ووفقًا لموقع “Android Authority” فإن هذه الميزة تختلف عن إمكانية البث المباشر العادي، حيث لا يمكن مع البث العادي تحديد الأشخاص المنضمين إليه، فبمجرد أن ينقر المستخدم على رمز البث المباشر يمكن لأي شخص مشاهدة ما يدور داخله.

وتهدف هذه الميزة إلى خلق بيئة أكثر حميمية للتواصل بين المستخدمين، حيث يمكنهم مشاركة أفكارهم وتجاربهم بشكل عفوي مع دائرة محدودة من الأصدقاء المقربين.

إضافة الموسيقى إلى المنشورات الدائرية

وفي سياق متصل، توفر إنستغرام طرق جديدة للمستخدمين من أجل التفاعل مع الموسيقى داخل التطبيق، حيث تتيح ميزة جديدة هي إضافة مقطوعات موسيقية لمرافقة تحديثات المنشورات الدائرية، حتى لو كانت تتضمن إطار فيديو.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...