“إكس” تدعم تحميل مقاطع الفيديو بدقة 4K للحفاظ على جمهورها

أعلنت منصة “إكس” ( تويتر سابقا)، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح لعدد محدود من منشئي المحتوى، تحميل مقاطع الفيديو بدقة 4K فائقة الجودة، في خطوة تهدف إلى رفع جودة المحتوى المرئي على المنصة، وتحسين تجربة المستخدم.

وخطوة السماح بتحميل مقاطع الفيديو بدقة 4K، تأتي ضمن جهود “إكس” المستمرة للحفاظ على جمهورها، ومنع تسربه إلى منصات منافسة مثل “يوتيوب“، و”Vimeo”، التي تُعرف بتقديم تجارب مشاهدة عالية الجودة.

طرح تدريجي لميزة تحميل مقاطع الفيديو بدقة 4K

أوضحت منصة “إكس“، عبر منشور رسمي من حساب فريق الهندسة التابع لها، أن ميزة تحميل مقاطع الفيديو بدقة 4K، ستكون متاحة قريبا لجميع المشتركين في الباقة المدفوعة المميزة.

وتهدف المنصة، من خلال هذه الخطوة إلى توفير خيارات أكثر تنوعا لصناع المحتوى، وتشجيعهم على الاعتماد عليها كمنصة رئيسية لنشر الفيديوهات، بدلا من اللجوء إلى خدمات أخرى.

احتمالات تعديل الحد الأقصى لحجم الفيديو ومدته

في الوقت الحالي، يسمح للمشتركين في الباقة المدفوعة المميزة ، برفع مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل، وبحد أقصى يبلغ 8 غيغابايت لحجم الفيديو، مع إمكانية تحميل فيديو يمتد لثلاث ساعات.

إلا أن تقديم دعم لتحميل مقاطع الفيديو بدقة 4K، يفتح الباب أمام احتمالية تعديل الحد الأقصى المسموح به لحجم الفيديوهات، بما يتناسب مع متطلبات الجودة الأعلى.

تحولات استراتيجية بعد استحواذ إيلون ماسك

منذ انتقال ملكية المنصة “إكس“، إلى رجل الأعمال إيلون ماسك، أظهرت المنصة توجها واضحا نحو تعزيز المحتوى المرئي، حيث بدأت بزيادة حدود التحميل تدريجيًا للمستخدمين، في محاولة لجعل المنصة بيئة جاذبة للمبدعين، ومنافسة مباشرة لعمالقة المحتوى المرئي.

في سياق متصل، أطلقت “إكس” في وقت سابق من هذا العام، موجزا خاصا بمقاطع الفيديو الرأسية، وقد أدرج هذا القسم كاختصار مباشر على الصفحة الرئيسية لتطبيقات الهواتف الذكية.

ويُعتقد أن هذه الخطوة، جاءت كرد فعل استباقي على احتمالية حظر منصة “تيك توك” في الولايات المتحدة، مما قد يمنح “إكس” فرصة لاستقطاب جمهور جديد من محبي المحتوى القصير والمباشر.