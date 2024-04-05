إكس تُعدّل سياسة علامة التوثيق الزرقاء

أعلنت منصة “إكس” عن تحديث سياسة الحصول على علامة التوثيق الزرقاء، حيث ستمنح اشتراكات مجانية في الموقع وعلامات التوثيق للحسابات التي يتابعها عدد كبير من الأشخاص.

قبل استحواذ إيلون ماسك على المنصة، كانت علامة التوثيق الزرقاء مجانية ولكن مخصصة للحسابات الشهيرة، مثل حسابات الشخصيات السياسية والإعلامية. اعتبر إيلون ماسك أنّ هذا النظام غير عادل للمستخدمين غير المشهورين، وجعل العلامة الزرقاء مُتاحة للجميع لكن لقاء مبلغ معيّن، وهو ما أدّى إلى حرمان آلاف الحسابات منها.

في وقت متأخر من الأربعاء، تفاجأ بعض المستخدمين بعدما لاحظوا أنّ العلامة الزرقاء أُعيدت إلى حساباتهم. أوضحت رسالة نشرتها المنصة أنّ هؤلاء المستخدمين تلقوا اشتراكات مجانية لاعتبارهم “مستخدمين مؤثرين” في الشبكة. وأضافت “إكس” أنها “تحتفظ بالحق في إلغاء الاشتراك المجاني بحسب تقديرها الخاص”.

أشار إيلون ماسك خلال الأسبوع الفائت إلى أن “كل حسابات إكس التي يتابعها أكثر من 2500 شخص ستستفيد في المستقبل مجاناً من الميزات التي يتيحها اشتراك بريميوم، فيما ستستفيد الحسابات التي يتابعها أكثر من 5 آلاف مستخدم من ميزات بريميوم بلاس”.

منذ نهاية عام 2023، طُرحت ثلاث صيغ اشتراك أمام مستخدمي منصة “إكس”، وهي:

“بايسك” لقاء 3 دولارات شهرياً.

“بريميوم” لقاء 8 دولارات.

“بريميوم بلاس” لقاء 16 دولاراً.