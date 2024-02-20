إكس تعلّق حساب أرملة نافالني لفترة وجيزة

قالت يوليا نافالنايا، أرملة زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني، الذي توفي قبل ايام في سجنه في القطب الشمالي، أن “إكس” علقت العمل بحسابها دون إعطائها أي مبررات أو أسباب، لتعود منصة التواصل الاجتماعي لتفعيله بعد تعرضها لضغط من العديد من الجهات الحقوقية.

وظهرت ملاحظة على حساب نافالنيا تشير إلى تعليقه لأنه ينتهك قواعد إكس، لكن المنصة لم تصدر توضيحاً رسمياً حول أسباب تعليق الحساب.

وجاء تعليق حساب نافالنايا، بعد يوم من نشرها رسالة مصورة اتهمت فيها الرئيس بوتين باغتيال زوجها وتعهدت بمواصلة كفاحه ضد الكرملين.

وكانت نافالنايا قد اتهمت في فيديو نشرته أيضاً على يوتيوب السلطات بإخفاء جثة زوجها لمنع الكشف عن آثار السم ووصفت ذلك بالجبن والتستر.

ويعتبر نافالني من أبرز معارضي الرئيس بوتين وقد توفي في السجن بأعراض يعتقد أنها متعلقة بالتسمم، وهو ما ينفيه الكرملين بشدة.

وطالبت نافالنايا بتسليم جثة زوجها لتمكين دفنه بشكل لائق، بينما حذرت من مواصلة نضاله.

وأثار تعليق حساب نافالنايا ردود فعل غاضبة من قبل العديد من مستخدمي منصة إكس، الذين اعتبروا ذلك استهدافاً متعمداً للناشطة الروسية.

ونشرت نافالنايا على حسابها على إنستغرام، “لا أعرف سبب تعليق حسابي على إكس. أعتقد أنه تم ذلك لأنني أتحدث بصراحة ضد الحرب في أوكرانيا وضد نظام بوتين”.

ودعت منظمة العفو الدولية منصة إكس إلى إعادة تفعيل حساب نافالنايا على الفور، واصفةً تعليقه بأنه “هجوم على حرية التعبير”.