أمريكا تتخلى عن ملاحقة تيك توك بشأن أمن البيانات

نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة قولها إن وزارة العدل الأمريكية أسقطت إحدى دعويين مقترحتين ضد شركة “تيك توك” التابعة لشركة “بايت دانس”، وتخطط للتركيز على دعوى حماية المستهلك في وقت لاحق من هذا العام بشأن خصوصية الأطفال بدلاً من الادعاءات بأن منصة مشاركة الفيديو ضللت المستهلكين بشأن أمان بياناتهم.

وتستعد الوزارة لرفع دعوى قضائية متعلقة بحماية المستهلك ضد “تيك توك” في وقت لاحق من هذا العام نيابة عن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية التي حققت في القضية، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء المناقشات بين الوكالات الحكومية.

وقدمت لجنة التجارة الفيدرالية إحالة إلى وزارة العدل تتكون من قسمين. وتخطط وزارة العدل لإسقاط جزء واحد من الشكوى يزعم أن “تيك توك” خدعت المستخدمين الأمريكيين من خلال عدم إبلاغهم بأن الموظفين في الشركة الأم “بايت دانس”، ومقرها بكين، يمكنهم الوصول إلى معلوماتهم الشخصية والمالية، وفقاً للأشخاص، بينما تشمل خطة الوزارة أيضاً المضي قدما في التحقيق بشأن الادعاءات بأن الشركة انتهكت قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، والذي يحظر جمع البيانات عن الأطفال دون سن 13 عاماً.

وواجه تطبيق “تيك توك” تدقيقاً شديداً بشأن أمن بيانات المستخدمين وعلاقة شركته الأم “بايت دانس” بالحكومة الصينية. وفي نيسان / أبريل الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانوناً من شأنه حظر التطبيق ما لم يتم بيعه خلال عام، إلا أن الشركة تتحدى هذا القانون عبر إقامة دعاوى أمام المحاكم.

ورفضت وزارة العدل الأمريكية التعليق على قرار إسقاط مزاعم تضليل “تيك توك” للمستخدمين بشأن خصوصية البيانات. كما رفضت لجنة التجارة الفيدرالية التعليق على قرار وزارة العدل الأمريكية.

وعندما تُمثّل وزارة العدل الأمريكية وكالة أخرى في المحكمة، يكون لها سلطة تحديد أفضل استراتيجية للتقاضي لضمان عدم وجود تعارض مع مخاوف الأمن القومي أو قضايا أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية تيرينس كلارك: “بما يتفق مع نهجنا المعتاد، استشارت وزارة العدل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية مقدماً بشأن هذه الإحالة، وستواصل القيام بذلك أثناء النظر في الادعاءات. وكما هو الحال دائماً، ستسترشد الوزارة بالحقائق والقانون وكذلك بمسؤوليتنا عن حماية الشعب الأمريكي”.