أبل تزيل واتساب وثريدز من متجرها الإلكتروني في الصين

أعلنت شركة “أبل” أنها أزالت تطبيقي “واتساب” و”ثريدز” التابعين لشركة “ميتا” للاتصالات المحمولة من متجرها الإلكتروني في الصين بموجب توجيهات من هيئة تنظيم الإنترنت في البلاد، كما اوردت صحيفة “وول ستريت جورنال“.

وقالت الشركة المصنعة لهواتف “آيفون” اليوم الجمعة إن إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية أمرت بإزالة التطبيقات من متجر تطبيقات “أبل” في البلاد بسبب “مخاوف تتعلق بالأمن القومي”.

وقالت شركة أبل: “نحن ملزمون باتباع القوانين في البلدان التي نعمل فيها، حتى عندما نختلف”.

ويتمتع تطبيق “واتساب” بأكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهرياً على مستوى العالم. وكان تطبيق “ثريدز”، رابع أكثر الخدمات تنزيلاً في متاجر التطبيقات في جميع أنحاء العالم. وتطبيق “ثريدز” من منصات المراسلة المستخدمة على نطاق واسع والتي تسهل التواصل في جميع أنحاء العالم.

وليس من الواضح بالضبط متى تمت إزالة “واتساب” من متجر “أبل” في الصين، لكنه لم يكن متاحاً اعتباراً من اليوم الجمعة. وكانت منصة اتصالات “ميتا” أخرى، وهي “ميسنجر”، لا تزال متاحة على متجر التطبيقات في الصين، وكذلك تطبيقات “فيسبوك” و”إنستغرام” الرئيسية.