“Pura 70”.. “هواوي” تحدث ثورة في عالم الهواتف.. إليك المواصفات والأسعار

كشفت شركة “هواوي” الصينية النقاب عن عائلة هواتفها الذكية الجديدة “Pura 70”.

وتأتي هذه السلسلة الجديدة من الهواتف بتقنيات متطورة في التصوير الفوتوغرافي وأداء المعالج، مما يجعلها تنافس بقوة في سوق الهواتف الذكية.

تتكون عائلة هواتف هواوي الجديدة من 4 إصدارات، هم Pura 70، وPura 70 Pro، وPura 70 Pro Plus، وPura 70 Ultra.

أداء قوي مع معالج Kirin 9010 الجديد

تُزود هواتف Pura 70 بجيل جديد من معالجات هواوي، ولكن لم تذكر الشركة تفاصيل بشأن الأداء والسرعة، ويُعتقد أنه سيكون Kirin 9010، وهو الجيل التالي لمعالج Kirin 9000s الذي حقق نجاحًا كبيرًا في هواتف هواوي Mate 60 Pro العام الماضي.

ووفقًا للمراجعين التقنيين، من المتوقع أن يُقدم معالج Kirin 9010 أداءً أفضل بشكل ملحوظ، خاصة فيما يتعلق بارتفاع حرارة الأجهزة.

سرعة اتصال فائقة

أظهرت الاختبارات الأولية أن هواتف Pura 70 تتمتع بسرعة اتصال فائقة تقترب من سرعة شبكات الجيل الخامس 5G، ووفقًا لما ذكرته رويترز

توفر محدود

بدأت هواوي بيع إصداريّ Pura 70 Pro، وPura 70 Ultra في متاجرها داخل الصين، حيث نفدت الكمية المتوفرة عبر متجرها الإلكتروني بعد دقيقة واحدة من فتح الباب لاستقبال طلبات الشراء. ومن المنتظر بدء توفر هاتفي Pura 70، وPura 70 Pro Plus بحلول 24 أبريل الجاري.

مواصفات هواتف هواوي الجديدة Pura 70

تتميز جميع الإصدارات بتصميم عصري وشاشة OLED LTPO كبيرة بمعدل تحديث 120 إطار في الثانية، وتوفر تجربة مشاهدة غامرة وسلسة، جميعها تأتي بشاشة 6.8 بوصة، أما الإصدار pura 70 يأتي بشاشة 6.6 بوصة.

مواصفات قوية وأداء متميز

تتمتع جميع إصدارات Pura 70 بمعالج Kirin 9010 القوي، مع خيارين للذاكرة العشوائية: 12 جيجابايت لإصدارات Pura 70 و Pura 70 Pro، و 16 جيجابايت لإصدارات Pura 70 Pro+ و Pura 70 Ultra. كما توفر سعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت، مما يوفر مساحة كافية لتخزين جميع الملفات والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك.

كاميرات استثنائية لالتقاط أجمل اللحظات

تُقدم سلسلة Pura 70 تجربة تصوير استثنائية، ولكن تتفاوتت إمكانيات التصوير بين النماذج الأربعة، وهي كالتالي:

هاتف Pura 70: كاميرا خلفية 50 ميجابكسل رئيسية مع OIS وفتحة عدسة متغيرة F/1.4-F/4.0، وعدسة واسعة للغاية 13 ميجابكسل، وعدسة تكبير 12 ميجابكسل مع IS و AF.

أما هواتف Pura 70 Pro و Pura 70 Pro+: كاميرا خلفية 50 ميجابكسل رئيسية مع OIS وفتحة عدسة متغيرة F/1.4-F/4.0، وعدسة واسعة للغاية 12.5 ميجابكسل، وعدسة تكبير 48 ميجابكسل مع OIS و AF.

وإصدار Pura 70 Ultra: كاميرا خلفية فريدة 50 ميجابكسل قابلة للسحب (Retractable Lens) مع مستشعر 1 بوصة، OIS، وفتحة عدسة متغيرة F/1.6-F/4.0، وعدسة واسعة للغاية 12.5 ميجابكسل، وعدسة تكبير 48 ميجابكسل مع OIS و AF.

وأوضح الفيديو الترويجي أن هاتف Pura 70 Ultra يتميز بنظام عدسة مبتكر يسمح بتصوير سريع للأشياء المتحركة، حتى عند سرعات تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة.

سعة بطارية هواتف Pura 70

أما بطارية هواتف هواوي الجديدة، جاءت سعتها 4900 مللي أمبير في إصدار هواوي Pura 70، وبسعة 5050 مللي أمبير مع إصداريّ Pura 70 Pro، وPura 70 Pro Plus، ووصلت إلى 5200 مللي أمبير مع الإصدار Pura 70 Ultra.

وستعمل جميع الهواتف بنظام تشغيل HarmonyOS 4.2، والذي سيوقف إمكانية تشغيل تطبيقات أندرويد بصيغة apk على هواتف هواوي بشكل كامل.

أسعار هواتف هواوي Pura 70

تختلف أسعار هواتف هواوي Pura 70 الجديدة بحسب الإصدار، وهي كالتالي:

Pura 70: يبدأ سعره من 5499 يوان، أي ما يعادل 759 دولارًا.

Pura 70 Pro: يبدأ سعره من 6499 يوان، أي ما يعادل 899 دولارًا.

Pura 70 Pro Plus: يبدأ سعره من 7999 يوان، أي ما يعادل 1100 دولار.

Pura 70 Ultra: يبدأ سعره من 9999 يوان، أي ما يعادل 1389 دولارًا.