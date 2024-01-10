بشحنة واحدة تدوم لـ 3أيام.. “هونر” تطلق هاتفها الجديد HONOR X7b في السعودية.. السعر والمواصفات

أعلنت شركة “هونر”، عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية HONOR X7b في السعودية، بكاميرا رئيسية تصل دقتها إلى 108 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى شاشة فائقة السطوع، وهو ما يوفر للمستخدمين تجربة استخدام متواصلة.

HONOR X7b كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل

يمكن لكاميرا هاتف HONOR X7b الذي يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل التقاط لقطات ساطعة حتى في ظروف الإضاءة الصعبة والمنخفضة، أما وضع Portrait Mode فيدعم التقريب بمعدل 2X.

بطارية ضخمة

يتميز هاتف HONOR X7b بعمر طويل للبطارية، حيث يأتي الهاتف ببطارية ضخمة السعة تصل إلى 6000 مللي أمبير في الساعة، وحاز هاتف هونر الجديد على العلامة الذهبية للبطارية DXOMARK، التي تعد ضمانا لاستخدام البطارية لمدة 3 أيام بشحنة واحدة.

ومن خلال الشحنة الواحدة يمكن هاتف HONOR X7b المستخدمين من 18 ساعة من مشاهدة الفيديو، أو 24 ساعة من تصفح الوسائط الاجتماعية أو 69 ساعة من تشغيل الموسيقى.

تتميز بطارية الهاتف الجديد HONOR X7b من “هونر” عمر استثنائي، حيث زودت الشركة البطارية بقدرة على الحفاظ على أكثر من 80% من صحتها حتى بعد 3 سنوات من الاستخدام.

تخزين 60 ألف صورة

ويأتي الهاتف الجديد من “هونر”، بسعة تخزينية تصل إلى 256 جيجابايت، وهو ما يلبي تجربة استثنائية للمستخدمين تجربة مستخدم استثنائية ومتواصلة، حيث تمكن المستخدم من الاحتفاظ على هاتفه بنحو 60 ألف صورة أو 24 ألف أغنية أو نحو 950 مقطع فيديو عالي الدقة.

وبالإضافة إلى ذاكرة التخزين الضخمة، فإن الهاتف الجديد من “هونر” تم تجهيزه بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، لفضل تقني ة “هونر رام تربو” “HONOR RAM Turbo ” مما يسمح للمستخدمين مواصلة مهامهم سهولة.

16.7 مليون لون

يأتي الهاتف HONOR X7b بشاشة بقياس 6.8 إنشات، ويدعم دقة FHD+ وعمق ألوان يصل إلى 16.7 مليون لون، مما يوفر مرئيات بوضوح مذهل.

وبفضل السطوع العالمي العالي الذي يبلغ 850 شمعة، والسطوع النموذجي 700 شمعة، يمكن للمستهلكين مشاهدة الخريطة الخاصة بالطريق، والرد على الرسائل، وبث مقاطع الفيديو بوضوح في الإضاءة الخارجية الساطعة.

ويعتبر هاتف HONOR X7b مناسب للاستخدام لفترات طويلة دون أن يتسبب في إجهاد العين لحصول على شهادة من TÜV Rheinland لانبعاثاته المنخفضة من الضوء الأزرق، وهو مثالي لجيل اليوم من عشاق التكنولوجيا الرقمية الذين يقضون ساعات طويلة في مشاهدة المحتوى على هواتفهم.

السعر

يأتي الهاتف الجديد من “هونر” بـ 3 ألوان هي الأسود، الفضي، الأخضر الزمردي، وبسعر 699 ريالا، وعند الشراء سيحصل المستهلكون مجاناً على HONOR Care+ بقيمة 399 ريال.