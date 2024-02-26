ستتحكم في سيارتك بعينك.. هونر الصينية تطرح هاتفها الجديد ماجيك 6 برو

كشفت شركة هونر الصينية، عن تقنية جديدة تسمح للمستخدم بالتحكم في سيارته عن طريق عينه.

التقنية الجديدة التي كشفت عنها الشركة التابعة لشركة هواوي الصينية، تأتي في هاتفها المحمول ماجيك 6 برو Magic 6 Pro، الذي أعلنت عنه الشركة خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة.

وعرضت شركة هونر تقنية تتبع العين في الهاتف الذكي، خلال مؤتمر إطلاق الهاتف، وقالت إن الهاتف المعزز بالذكاء الاصطناعي، سيستخدم الكاميرا الأمامية، لتتبع المكان الذي تنظر إليه عين المستخدم على الشاشة، ومن ثم يبدأ في تنفيذ الأمر، وفقا لشبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وتضمن أحد العروض التوضيحية التي نفذتها الشركة خلال المؤتمر، عرض تطبيق للتحكم في السيارة، ويحتوي التطبيق على 4 أوامر، تشغيل أو إيقاف المحرك، والتحرك إلى الأمام، أو إلى الخلف.

وفي مقطع فيديو حول الميزة، أظهرت شركة هونر كيف يمكن للشخص النظر في أحد الأوامر وستقوم السيارة بوظيفة مثل المضي قدمًا.

واضطرت شركة هواوي إلى بيع شركة هونر في عام 2020 إلى اتحاد من المشترين لإنقاذ العلامة التجارية من التعرض للعقوبات الأمريكية، منذ ذلك الحين، أطلقت شركة Honor أجهزة، بما في ذلك الهواتف القابلة للطي، لمحاولة النمو في القطاع المتميز من السوق.

وتعد شركة هونر رابع أكبر شركة للهواتف الذكية في الصين الآن، حيث تأتي خلف شركة أبل الأمريكية التي تستحوذ على حصة سوقية تقدر بنحو 17.3%، فيما تمثل حصة هونر نحو 17.1% خلال عام 2023.

وعلى الرغم من حصتها الكبيرة نسبيا في الصين إلا أنها لا تزال صغيرة على مستوى العالم، وتأمل الشركة أن تساعد ميزاتها الجديدة “تتبع العين” في تعزيز جاذبية هاتفها الذكي.

ميزات الذكاء الاصطناعي على الجهاز

وسيحتوي Magic 6 Pro أيضًا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى، حيث عقدت شركة هونر شراكة مع شركة كوالكوم لتشغيل ميزة LLaMA 2 مباشرة على الهاتف، حيث سيسمح الذكاء الاصطناعي على هاتف Magic 6 Pro بالإجابة على الأسئلة وإنشاء النصوص وإنشاء الصور.

ووفقا لموقع bgr المتخصص في التكنولوجيا، يبدو أن ميزات الذكاء الاصطناعي في الهاتف الجديدة ستكون متاحة للمستخدمين مجانًا، حيث لم تذكر الشركة ما إذا كان المستخدمون سيحتاجون إلى دفع رسوم اشتراك للوصول إلى الذكاء الاصطناعي.

التصوير الرياضي في Magic 6 Pro

سيكون التصوير الرياضي من ضمن المزايا الجديدة التي توفرها هونر في Magic 6 Pro، حيث سيكون الهاتف مناسبا في التقاط صور لموضوعات سريعة الحركة.

حيث يتميز Magic 6 Pro بنظام كاميرا Falcon ثلاثي العدسات يتضمن عدسة مقربة بدقة 180 ميجابكسل، وتقريبا بصريا 2.5x وتقريب رقمي 100x، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

وهى المزايا التي تعمل على تحديد الحركات السريعة في أنواع مختلفة من الألعاب الرياضية والتقاط الصور ومقاطع الفيديو بتفاصيل رائعة.

بطارية هونر Magic 6 Pro

فاجأت هونر السوق في عام 2023، بإنتاج الجيل الأول من بطارية السيليكون والكربون في هاتف Magic 5 Pro، لكن البطارية كانت حصرية للنسخة الصينية من الهاتف.

لكن Magic 6 Pro سيحتوي على بطارية من الكربون والسيليكون من الجيل الثاني، وستكون متاحة بالأسواق العالمية.

يتميز Magic 6 Pro بشريحة Honor E1 لإدارة البطارية وتحسين الكفاءة، وتبلغ سعة البطارية الفعلية 5600 مللي أمبير في الساعة، وهي أكبر بكثير مما تجده داخل هاتف ذكي بشاشة مقاس 6.8 بوصة.

تقول شركة Honor إن البطارية يمكن أن تعمل بشكل جيد في جميع أنواع الظروف، وقالت يمكن أن تدوم البطارية لمدة 81 دقيقة من تشغيل مقاطع فيديو يوتيوب.

سعر Magic 6 Pro

سيكون Magic 6 Pro متاحًا باللونين الأسود والأخضر، وسيكون متاحًا مقابل 1392 دولارًا في المملكة المتحدة. وبسعر يبدأ من 1299 يورو في الأسواق الأوروبية لكن لن يتم إطلاقه في الولايات المتحدة، وتبدأ الطلبات المسبقة في الأول من مارس المقبل.