هواوي تقلص إنتاج Mate 60 لارتفاع الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي

تواجه شركة هواوي الصينية تحديات في تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي (AI) وشرائح Kirin، مما أدى إلى إبطاء إنتاج هواتف Mate 60.

وتعتمد الشركة على منشأة واحدة لإنتاج كل من شرائح Ascend للذكاء الاصطناعي وشرائح Kirin.

وتأتي هذه التحديات في ظل صراع عالمي على أدوات الذكاء الاصطناعي وسط المواجهة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة.

وعلى الرغم من ذلك، تتصدر هواوي مبيعات الهواتف الذكية في الصين لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتُظهر هذه الأزمة تأثير العقوبات الأميركية التي فرضت على هواوي عام 2019، والتي قيدت الوصول إلى أدوات تصنيع الرقائق المتقدمة.

وتُسلط الضوء أيضًا على تأثير القيود الأميركية على مبيعات شرائح معالجة الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وقد دفعت هذه القيود العملاء الصينيين إلى البحث عن بدائل محلية، ودعمت الحكومة الصينية هذه الجهود من خلال مبادرة لتحسين مكانة الصين في مجال قوة الحوسبة.

وتُعتبر شريحة Ascend 910B الشريحة الأكثر قدرة على المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي بخلاف Nvidia المتاحة في الصين.

أولوية هواوي

وأعطت هواوي الأولوية لإنتاج شرائح Ascend على شرائح Kirin، مما أدى إلى إبطاء تصنيع هواتف Mate 60 الذكية.

وتعمل الشركة على تحسين معدل العائد، وتأمل أن يكون هذا الترتيب الإنتاجي قصير الأجل.

وتُحافظ هواوي على صمتها بشأن قدرة وطموح تصنيع الرقائق الخاصة بها، ولا تتوفر معلومات عامة كافية حول تقدمها.

وكشفت تطوراتها عن نفسها بعد أن فاجأت المراقبين بإطلاق سلسلة Mate 60 في آب/أغسطس دون إعلان مسبق.

وأظهرت عمليات تفكيك الأجهزة عبر الإنترنت أن الهواتف تمتلك شريحة صينية الصنع قادرة على سرعات الاتصالات من الجيل الخامس (5G).

ويعتقد المحللون أن هواوي حققت ذلك بالتعاون مع شركة SMIC، أكبر مصنع لتصنيع الرقائق التعاقدية في الصين.

وتعاني هواتف Mate 60 من شح في السوق، حيث يشكو المشترون من فترات انتظار طويلة لتلبية الطلبات المسبقة.

وعلى الرغم من ذلك، لعبت السلسلة دورًا رئيسيًا في استعادة هواوي مكانتها باعتبارها أكبر بائع للهواتف الذكية في الصين خلال الأسبوعين الأولين من عام 2024.

وتتأثر منتجات Huawei الأخرى بضيق الإنتاج، بما في ذلك وحدة الحوسبة MDC 810 المجهزة بـ Ascend، التي تشغل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة.