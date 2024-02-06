فريق التحرير by فريق التحرير

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هواوي تستعيد صدارة مبيعات الهواتف الذكية في الصين

جاء ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية من هواوي في الصين في وقت مبكر من هذا العام بعد انخفاض في مبيعات آيفون في الربع الرابع من العام الماضي

فريق التحرير by فريق التحرير

استعادت شركة هواوي المركز الأول في سوق الهواتف الذكية الصيني خلال الأسبوعين الأولين من هذا العام، وفقًا لتقرير صادر عن شركة أبحاث السوق Counterpoint.

وتمثل هذه العودة استعادةً لهواوي للمكانة الأولى في مبيعات الهواتف الذكية في الصين لأول مرة منذ فرضت واشنطن عقوبات على الشركة بإضافتها إلى القائمة السوداء للتجارة الأميركية في أيار/مايو 2019، مما أضر بشدة بأعمال الهواتف المربحة سابقاً.

هواوي تعود إلى القمة

  • تصدرت هواوي مبيعات الهواتف الذكية في الصين خلال الأسبوعين الأولين من عام 2024.
  • هذه هي المرة الأولى التي تستعيد فيها هواوي الصدارة منذ فرض العقوبات الأميركية في عام 2019.

عوامل النجاح

  • إطلاق هاتف Mate 60 Pro 5G مع معالج Kirin 9000S المتطور.
  • نظام التشغيل HarmonyOS البديل من Android.
  • ولاء العلامة التجارية بين المستهلكين الصينيين.

التحديات

التأثير على أبل

  • انخفضت مبيعات هواتف آيفون في الصين في الربع الرابع من عام 2023.
  • انخفضت شحنات هواتف آيفون الأسبوعية بنسبة 30-40% في الأسابيع الأخيرة.

التوقعات المستقبلية

  • من المتوقع أن تستمر المنافسة الشديدة في سوق الهواتف الذكية في الصين.
  • من المرجح أن تستمر هواوي في التركيز على الابتكار وتحسين تجربة المستخدم.

نقاط مهمة

  • عادت هواوي إلى صدارة مبيعات الهواتف الذكية في الصين.
  • ساعد إطلاق Mate 60 Pro و HarmonyOS في تحقيق هذا النجاح.
  • تواجه هواوي منافسة قوية من أبل و شاومي و اوبو و فيفو.
  • من المتوقع أن تستمر المنافسة الشديدة في سوق الهواتف الذكية في الصين.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...