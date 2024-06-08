تحذير من هواتف آيفون القديمة.. خطر كبير يهدد هذه الأجهزة

وقال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي في شركة البرمجيات ESE: “لا تزال أجهزة آيفون القديمة متداولة وبمجرد اكتشاف ثغرة أمنية، يمكن للمهاجمين استغلالها بسرعة وتوجيهها إلى أي شخص لديه أجهزة تركت دون إصلاح”.

وأضاف: “إذا كان الأشخاص يستخدمون أجهزة آيفون التي خرجت من فترة الضمان فيجب عليهم التفكير في استبدالها بجهاز أحدث وأكثر أمانا”.

وذهب مور إلى حد إخبار المستخدمين أنه سيكون من الأفضل التخلص من الأجهزة.

متى يكون آيفون قديما؟

يعتبر جهاز آيفون “قديما” بمجرد وصوله إلى السبع سنوات منذ أن توقفت شركة أبل عن بيعه. وكان أحدث طراز انضم إلى القائمة هو iPhone 6 Plus في أبريل/نيسان، والذي ظهر لأول مرة في عام 2014.

بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا متمسكين بهاتف iPhone 6 Plus، إذا تحطم فسوف تجد صعوبة في إصلاحه لأنه إلى جانب جعل الجهاز قديما، توقفت أبل أيضا عن إنتاج أجزاء للهاتف الذكي.

تم إصدار iPhone 6 Plus لأول مرة قبل 10 سنوات مقابل 300 دولار، وهو بعيد بشكل كبير عن سعر 900 دولار لأحدث iPhone 15 Plus للشركة.

تأتي الأخبار التي تفيد بأن iPhone 6 Plus أصبح قديما في الوقت الذي تستعد فيه شركة أبل لتقديم تحديث iOS 18 في الخريف.

ما هي قائمة الهواتف القديمة؟

تتضمن القائمة القديمة أيضا نماذج من عائلات iPhone 3 وiPhone 4 وiPhone 5.

تدفع التحديثات الجديدة عموما مستخدمي أبل إلى الانتقال من الهواتف القديمة التي لا يمكنها دعم تحديثات البرامج مما يترك بياناتهم عن غير قصد عرضة لمجرمي الإنترنت.

وقال مور إن المتسللين لا يستهدفون عادة طرازات آيفون القديمة لأن معظم الأشخاص لديهم إصدار أحدث.

ومع ذلك، قال أحد خبراء شركة أبل لموقع ديلي ميل العام الماضي إن 250 مليون مستخدم لنظام iOS لم يقوموا بترقية أجهزة iPhone الخاصة بهم منذ 4 سنوات.