نوكيا توقّع اتفاقية استخدام الجيل الخامس مع فيفو

توصلت شركة نوكيا الفنلندية إلى اتفاقية ترخيص لبراءات اختراع الجيل الخامس مع شركة فيفو الصينية للهواتف الذكية، لتسوية نزاع قانوني مستمر منذ فترة طويلة.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستدفع فيفو رسوم ترخيص لنوكيا مقابل استخدام تقنيات الجيل الخامس الخاصة بها في هواتفها الذكية. ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

وقال يوكا سارافيستا، رئيس قسم التقنيات الحائزة على جوائز في نوكيا، في بيان: “يسعدنا أن نتوصل إلى اتفاق ترخيص شامل مع فيفو بشأن براءات اختراع الجيل الخامس الخاصة بنا. وهذا يثبت قيمة الملكية الفكرية القوية لنوكيا في تقنيات الجيل الخامس الأساسية، ويساهم في تعزيز بيئة ابتكار صحية لتطوير الجيل الخامس.”

وأضاف: “نعتقد أن هذه الاتفاقية ستفيد كلا الشركتين من خلال السماح لنا بالتركيز على الابتكار وتقديم أفضل التقنيات لعملائنا.”

وكانت نوكيا قد رفعت دعوى قضائية ضد فيفو في محاكم مختلفة حول العالم في عام 2020، مدعية انتهاك براءات اختراع الجيل الخامس الخاصة بها. وأسقطت نوكيا الدعاوى بعد التوصل إلى اتفاقية الترخيص.

وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة إيجابية بالنسبة لنوكيا، حيث تسعى الشركة إلى تحقيق إيرادات من الملكية الفكرية الخاصة بها في مجال الجيل الخامس. كما أنها تمهد الطريق لمزيد من التعاون بين نوكيا وفيفو في مجال تطوير تقنيات الجيل الخامس.