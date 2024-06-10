نوكيا تختبر تقنية تجعل الصوت ثلاثي الأبعاد

أعلنت شركة نوكيا عن تقنية صوتية ثلاثية الأبعاد مبتكرة تُعرف باسم “تكنولوجيا الصوت والصورة الغامرة”، والتي تعد بتغيير جذري في طريقة إجراء المكالمات الهاتفية.

هذه التقنية المتطورة تعمل على تحسين جودة الصوت بشكل كبير من خلال إنشاء صوت ثلاثي الأبعاد، مما يجعل المحادثات الهاتفية أقرب إلى التفاعلات الواقعية.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة الفنلندية أجرى الرئيس التنفيذي، بيكا لوندمارك، مكالمة هاتفية تجريبية باستخدام هذه التقنية الجديدة، معبرًا عن حماسته لهذه القفزة الكبيرة في عالم الاتصالات.

وأشار إلى أن هذه التكنولوجيا تمثل مستقبل الاتصالات الصوتية، حيث ستوفر تجربة صوتية أكثر ثراءً وواقعية للمستخدمين.

,تتميز تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد الجديدة بأنها تتيح للمستخدمين سماع الأصوات من جميع الاتجاهات، مما يجعل المحادثات تبدو كما لو كانت تحدث في نفس الغرفة. ,هذا يختلف بشكل كبير عن التكنولوجيا الحالية المستخدمة في الهواتف الذكية، والتي تنتج صوتًا أحادي الاتجاه يكون أقل تجسيمًا وتفصيلاً.

,أكدت جيني لوكاندر، رئيسة شركة نوكيا تكنولوجيز، أن هذه التقنية تمثل أكبر تقدم في تجربة الاتصال الصوتي منذ إدخال الصوت أحادي الاتجاه المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اليوم.

وأوضحت أن نوكيا تعمل على جعل هذه التقنية هي المعيار الجديد للاتصالات الصوتية، وتتعاون مع مزودي خدمات الشبكات ومصنعي الرقائق ومصنعي السماعات لدمجها في منتجاتهم.

وأجريت المكالمة التجريبية باستخدام هاتف ذكي عادي على شبكة عامة من الجيل الخامس، مما يشير إلى أن هذه التقنية يمكن تنفيذها بسهولة على البنية التحتية الحالية.